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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مع التقلبات الجوية.. 8 نصائح مهمة لـ مرضى الحساسية والجيوب الأنفية.. تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

مرضى الحساسية.. قدم الدكتور أمجد حداد استشاري الحساسية والمناعة روشتة تحتوي على عددًا من النصائح المهمة التي يحتاج إليها مرضى الحساسية في ظل ظروف التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد في هذه الفترة، ونستعرضها لكم من خلال السطور التالية:

وقال “حداد” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأحد، إن اليوم على مرضى الحساسية والصدرية وحساسية العين والجيوب الأنفية عدم الخروج من المنزل لو لم يكن هناك داعي، معقبًا:" لو معندكش مشوار ضروري انهاردة متنزلش".
 

نصائح مهمة لمرضى الحساسية:
 

ـ ارتداء الكمامة لحماية مجرى التنفس 
ـ تناول قرص حساسية في اليوم أو قرصين على حسب شدة الحساسية 
ـ غسل الأنف بمحلول الملح 
ـ استخدام بخاخات المضادة للالتهابات إذا كانت الحالة شديدة
ـ على مريض حساسية الصدر استخدم موسعات الشُعب وبخاخات الصدر
ـ في حالة عدم وجود كمامة استخدام المناديل المبللة ووضعها على الأنف تقلل أيضًا من دخول الأتربة لمجرى التنفس
ـ على مريض حساسية العين ارتداء “كاب” ونظارة شمسية

وأكد أهمية ارتداء الملابس القطنية البيضاءوشرب السوائل التي تحتوي على فيتامين سي مثل الجوافة والبرتقال .

مرضى الحساسية الجيوب الانفية حساسية العين امجد حداد المناعة توك شو صدى البلد

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