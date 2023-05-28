تحذير عاجل| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، إن اليوم متوقع استمرار التقلبات الجوية في أغلب المحافظات، لافتة إلى وجود نشاط في حركة الرياح تتراوح سرعاته ما بين الـ 30 والـ 45 كم /ساعة، والذي يعمل على إثارة الرمال والأتربة في أغلب مناطق الجمهورية خاصة في الأماكن المكشوفة والمفتوحة والمناطق الجنوبية.



رياح ترابية وأمطار رعدية



وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن نشاط الرياح يصاحبه أمطار رعدية تختلف شدتها من محافظة لأخرى، حيث تتراوح شدتها من خفيفة لمتوسطة وتصل لـ رعدية على المحافظات المطلة على البحر المتوسط وقد تمتد فرص أمطار خفيفة ورعدية على مناطق من القاهرة الكبرى على مدار اليوم.



ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه توجد فرص لـ أمطار متوسطة ورعدية على جنوب البلاد، شمال وجنوب الصعيد يمكن أن تؤدي إلى تشكل بعض السيول في وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وخليج السويس، مؤكدة أن درجات الحرارة أقل حدة من أمس.