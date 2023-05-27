أمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ 24 ساعة المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية مفاجآت غير متوقعة عن حالة الطقس على مدار الساعات المقبلة، ونستعرض لكم التفاصيل من خلال السطور التالية:



وأكدت"غانم" خلا تصريحات متلفزة، اليوم الثلاثاء، أن هناك فرص لسقوط أمطار بشكل كبير على المناطق الساحلية، حيث تتراوح شدتها من خفيفة لمتوسطة على محافظات السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري، وقد تصل لرعدية على وسط وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر في سيناء.



وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن غدًا درجات الحرارة ستعاود الانخفاض ، حيث تسجل العظمى ما بين الـ 30 والـ 32 درجة مئوية وهذه الأجواء مستمرة على مدار هذا الأسبوع، منوهة بأن فرص الأمطار غدًا يمكن أن تتقدم للمناطق الداخلية.



اليوم ذروة الارتفاع بالحرارة



وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية بارتفاع من درجتين لـ 3 درجات مقارنة بالأمس، بينما تصل درجة الحرارة لـ 42 درجة مئوية على جنوب الصعيد وذلك بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم تسود أجواء شديدة الحرارة خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، بينما تسود أجواء حارة على السواحل الشمالية للبلاد، أما خلال فترة الليل تسود أجواء معتدلة في أغلب أنحاء الجمهورية.



رياح مثيرة للرمال والأتربة



ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن هناك نشاط في الرياح سرعاته تتراوح مابين 30 لـ 40 كم/ساعة في السواحل الشمالية الغربية للبلاد وشمال وجنوب الصعيد، وقد يكون مثير للرمال والأتربة في بعض الأماكن من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء ومحافظة البحر الأحمر والأماكن المكشوفة في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت:



العظمى الصغرى

القاهرة 36 - 23

الإسكندرية 30 - 21

الإسماعيلية 36 - 22

الغردقة 37 -27

أسوان 42 - 29

سوهاج 39 - 25

المنيا 37 - 24

