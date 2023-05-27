العاصفة تقترب| تحذيرعاجل من الأرصاد حول طقس الساعات المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

اليوم ذروة الارتفاع بالحرارة



وأكدت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “ الأولى المصرية”، أن اليوم ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية بارتفاع من درجتين لـ 3 درجات مقارنة بالأمس، بينما تصل درجة الحرارة لـ 42 درجة مئوية على جنوب الصعيد وذلك بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم تسود أجواء شديدة الحرارة خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، بينما تسود أجواء حارة على السواحل الشمالية للبلاد، أما خلال فترة الليل تسود أجواء معتدلة في أغلب أنحاء الجمهورية.



رياح مثيرة للرمال والأتربة



ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن هناك نشاط في الرياح سرعاته تتراوح مابين 30 لـ 40 كم/ساعة في السواحل الشمالية الغربية للبلاد وشمال وجنوب الصعيد، وقد يكون مثير للرمال والأتربة في بعض الأماكن من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء ومحافظة البحر الأحمر والأماكن المكشوفة في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري.