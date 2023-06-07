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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

معهد التخطيط القومي يختتم دورته التدريبية "مقدمة في التفكير المنظومي"

خلال ورشة معهد التخطيط
خلال ورشة معهد التخطيط القومي

اختتم مركز شمال أفريقيا لتطبيقات تحليل النظم NAASAC  بمعهد التخطيط القومي الدورة التدريبية  "مقدمة في التفكير المنظومي" لأعضاء الهيئة العلمية  والهيئة العلمية المعاونة، وبعض من الدارسين في الماجستير المهني بالمعهد.

وأوضح د. أشرف صالح نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وشئون المجتمع ، أن البرنامج التدريبي يهدف إلي تبني النهج الشامل والتعمق في المشاكل المعقدة لتصميم وإيجاد حلول لها، وذلك من خلال بناء نموذج يمثل النظام، وتحليله، ثم تحديد نقاط القوة للتدخلات الفعالة والفاعلة.

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وتولت التدريب د. أماني الريس أستاذ علوم الحاسب بالمعهد والمدير التنفيذي لـ NAASAC، والتي أشارت إلى أن البرنامج التدريبي يُمكن من تصميم السياسات والاستراتيجيات الناجحة، وقد تم تنفيذه من خلال مركز شمال إفريقيا لتطبيق تحليلات النظم وهو نتاج التعاون بين أكاديمية البحث العلمي ومعهد التخطيط القومي بشراكة مع  International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) بالنمسا. 

 وأضافت الريس ، أن المركز يهدف إلى بناء الكوادر البشرية في مجال الفكر المنظومي المتكامل، ويتم ذلك من خلال  تقديم مجموعة من الأنشطة تشمل التدريب والتوعية والدراسات.

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