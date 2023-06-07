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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

مفاجأة في التقرير الطبي لـ مصابة في انهيار لافتة إعلانات كوبري أكتوبر

انهيار لافتة كوبري
انهيار لافتة كوبري أكتوبر

حصل صدى البلد على التقرير الطبي لإحدى المصابين في حادث انهيار لافتة إعلانات كبيرة أعلى كوبري أكتوبر تحديدًا أعلى عزبة أبو حشيش اتجاه ميدان التحرير نتيجة اعوجاج قاعدتها الحديدية تأثرًا بسوء الأحوال الجوية والعاصفة الترابية، مما أدى إلى سقوطها على سيارتينِ ودراجة بخارية وغلق الطريق بالاتجاهين وكسر عواميد للإنارة، وإصابة أربعة أشخاص ووفاة شخص واحد.

مدير الإعلانات بحي حدائق القبة يكشف مفاجأة عن لافتة كوبري أكتوبر

كارثة.. النيابة تكشف مفاجأة صادمة في انهيار لافتة كوبري أكتوبر

وكشف التقرير الطبي الصادر من مستشفى سان بولا لـ نورهان حمدي أحمد، إنها مصابة بإرتجاج بالمخ وجرح تهتكي بفروة الرأس وجرح باليد اليمنى وكدمات وسحجات بالجسم إثر إدعاء حادث.

وأضاف التقرير الطبي أن المصابة حضرت إلى قسم الطوارئ بتاريخ 1 يونيو تعاني من جروح متفرقة بالجسم وفروة الرأس واليد اليمنى وتم  عمل اللازم عن طريق خياطة فروة الرأس بـ10 غرز جراحية لغلق الجرح وعدد اثنين جرح باليد اليمنى احتاج إلى خياطة عدد 17 غرزة جراحية لغلق الجروح مع وجود كدمات وسحجات متفرقة بالجسم وإدعاء ألم بالبطن والرأس وتم عمل الفحوصات اللازمة وتم حجز المريضة تحت الملاحظة بقسم الجراحة حتى تحسن الحالة وثم خروجها من المستشفى بالتاريخ المذكور 2 يونيو.


بيان النيابة العامة


وأعلنت النيابة العامة  في بيان لها إنها تحقق في واقعة انهيار لافتة إعلانات أعلى كوبري أكتوبر بالقاهرة.

تلقت النيابة العامة إخطارًا أمسِ الأولَ من يونيو الجاري بانهيار لافتة إعلانات كبيرة أعلى كوبري أكتوبر تحديدًا أعلى عزبة أبو حشيش اتجاه ميدان التحرير نتيجة اعوجاج قاعدتها الحديدية تأثرًا بسوء الأحوال الجوية والعاصفة الترابية، مما أدى إلى سقوطها على سيارتينِ ودراجة آلية وغلق الطريق بالاتجاهين وكسر عواميد للإنارة، وإصابة أربعة أشخاص ووفاة شخص واحد؛ فباشرت النيابة العامة التحقيقات.

حيث انتقلت لمعاينة محل الحادث، ومناظرة جثمان المتوفَّى، وسؤال المصابينَ، وسألت النيابة العامة مديرَ الإيرادات والإعلانات بحي حدائق القبة فشهد بأن اللافتة محل الحادث منتهية الترخيص، وأن الجهة الإدارية حررت محضرًا بمخالفتها في فبراير الماضي، وقدم صورة من ملفها.

وعليه أمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة هندسية من محافظة القاهرة لمعاينة الأرض الكائن بها الإعلان محل الواقعة، والاطلاع على ملف تراخيص اللافتة المنهارة وفحصه وبيان مدى سريانه أو انتهائه، وفي الحالة الأولى بيان مدى الالتزام بأعمال الصيانة بها والمسئول عنها ومدى إجرائها وفق المعايير المحددة بمعرفة جهة الإدارة، وفي حالة انتهائه بيان المتسبب عن بقاء اللافتة بعد انتهاء ترخيصها لتحديد المسئول عن الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية قبله، كما استدعت النيابة العامة مسئولي الوكالة مالكة اللافتة لسؤالهم، وجارٍ استكمال إجراءات التحقيق.

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