مدير الإعلانات بحي حدائق القبة يكشف مفاجأة عن لافتة كوبري أكتوبر

باشرت النيابة العامة في القاهرة، التحقيقات في واقعة إنهيار لافتة إعلانات ضخمة على كوبري 6 أكتوبر ، أعلى منطقة عزبة أبو حشيش في القاهرة، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية والعاصفة الترابية التي تعرضت لها البلاد.

تحقيقات النيابة في إنهيار لافتة كوبري أكتوبر

واستمعت النيابة العامة في القاهرة، لمدير الإيرادات والإعلانات بحي حدائق القبة التابع لمحافظ القاهرة، والذي شهد بأن اللافتة التي إنهارت على كوبري أكتوبر منتهية الترخيص، وأن الجهة الإدارية حررت محضراً بمخالفات اللافتة في شهر فبراير 2023، وتقدم بصورة من ملف اللافتة المتواجد في الحي.

لحظات تقطيع لافتة كوبري أكتوبر

كما استمعت النيابة العامة، لأقوال المصابين في الحادث، وقررت التصريح بدفن جثمان المجني عليه، وأمرت بتشكيل لجنة هندسة من محافظة القاهرة، لمعاينة الأرض الكائن بها اللافتة، والإطلاع على ملف تراخيص اللافتة المنهارة وفحصه، لبيان مدى سريانه أو انتهائه.

التحقيقات تكشف مفاجأة عن تراخيص لافتة الاعلانات

وطلبت النيابة العامة، بيان مدى الإلتزام بأعمال صيانة اللافتة المنهارة على كوبري أكتوبر، والمسئول عنها ومدى إجرائها وفق المعايير المحددة بمعرفة الجهة الإدارية في حالة سريان تراخيصها، وفي حالة إنتهائها بيان المتسبب عن بقاء اللافتة بعد إنتهاء الترخيص لتحديد المسئول عن الحادث.

حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة، سقوط لافتة إعلانات ضخمة على كوبري أكتوبر أعلى بمنطقة عزبة أبو حشيش، وذلك نتيجة لإعوجاج قاعدتها الحديدية بعد تأثرها بسوء الأحوال الجوية والعاصفة الترابية.

لافتة كوبري أكتوبر

سقوط لافتة إعلانات ضخمة على كوبري أكتوبر

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، أفاد بورود بلاغا بسقوط لافتة إعلانات ضخمة على كوبري أكتوبر أعلى منطقة عزبة أبو حشيش، وتوقف الحركة المرورية على كوبري أكتوبر بالإتجاهين.

وبالإنتقال والفحص، تبين من معاينة أجهزة أمن القاهرة، سقوط لوحة الإعلانات الضخمة على سيارتين ودراجة آلية، وتم الدفع بوحدات الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة لتقطيع اللوحة وإستخراج السيارات من أسفلها وتسيير الحركة المرورية.

لافتة إعلانات كوبري أكتوبر

حيث نتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 4 آخرين، وتوقف الحركة المرورية تماما على كوبري 6 أكتوبر، وذلك بالإتجاهين القادم من مدينة نصر باتجاه وسط البلد والزمالك، والعكس، وتم توجيه السيارات بعدم صعود كوبري أكتوبر وسحب السيارات المتواجدة أعلى الكوبري.