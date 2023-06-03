عشان تساعدك في البيت وتدلعني.. هايدي تطلب الخلع: جايب الخدامة يتجوزها

هايدي سيدة ثلاثينية قضت 5 سنوات برفقة زوجها بدون مشاكل، إلا أنه وكما يقال تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فقد إنقلبت حياة هايدي في خمسة أشهر فقط، فقد دخل عليها زوجها في ليلة قادما من عمله يخطرها بأنه يريد أن يحضر خادمة لها تساعدها في أعمال المنزل، إلا وأنه لعدم إذاعة الأخبار عنهم وعن تلك الفتاة فسيقوم بالزواج منها حتى لا يقول أحدا عنهم شيئا.

قصة هايدي مع زوجها بعد 5 سنوات

لم تتخيل هايدي تلك النهاية.. بين ليلة وضحاها، وجدت نفسها أمام محكمة الأسرة في الكيت كات، تطلب الخلع من زوجها بسبب إخباره لها بأنه سيتزوج من غيرها، فقد عاشت معه 5 سنوات دون مشكلة واحدة ولهما طفلة بالغة من العمر ثلاث سنوات وستة أشهر، إلا أنه وبعد مرور تلك السنوات جن جنونها بعد أن أخبرها بأنه سيحضر لها خادمة وسيتزوج منها حتى تجلس معهما في المنزل.

سردت هايدي مشكلتها مع زوجها قائلة «تزوجت منذ 5 سنوات مضت، حيث كان عمري 34 عام وتقدم أشرف زوجي للزواج مني، ولأن عمري كان قد وصل 34 حينها فوافقت وتحدثت داخلي بأن الحب يأتي بعد الزواج، وأنني سأتعود، ولن أترك نفسي لقطار العمر أكثر من ذلك».

هايدي تطلب الخلع من زوجها

تابعت هايدي قائلة «زوجي أشرف كان يبلغ من العمر 38 عاما ويعمل مدرسا، وبالفعل تمت الزيجة، وأنتقلت للعيش معه في الجيزة، وكان منزلي مكون من 3 طوابق ملك أشرف زوجي، فنحن نسكن في شقة بالطابق الأول، والطوابق الثاني والثالث فارغة وغير مكتملة البناء، إلا أن الحياة كانت طبيعية للغاية ولم يكن هناك بيننا مشاكل».

وأضافت هايدي «رزقنا الله بطفلة وأستمرت الحياة بيني وبين أشرف، إلا أنه وبعد إنجابي الطفلة كنت أمزح مع زوجي قائلة - مش هتجيب لي خدامة يا أشرف - وكان هو يضحك ولم أعتقد يوما أن تلك الجملة ستكون مأساة في حياتي».

هايدي: هو أنت محتاج دلع ولا نقصك إيه

وأكملت هايدي قصتها مع زوجها قائلة «في أحد الأيام وبعد مرور 5 سنوات على زواجي، دخل أشرف عائدا من العمل وقالي لي - إبسطي بقى ياهايدي أخيرا هجيب لك الخدامة اللي نفسك فيها - قولت له أنت بتهزر أكيد ولكنه أكد لي كلامه».

وقالت هايدي «قالي لا طبعا أنا فعلا هجيب خدامة بس عشان كلام الناس هتجوزها عشان شكلي في المنطقة والناس هتقول مين دي، وكلامه نزل عليا زي الصاعقة هتتجوز مين يا أشرف، قالي منظر بس على ورق قولتله منظر ولا أنت محتاج دلع ولا ناقصك إيه، قالي إنتي عايزة خدامة هجيبها قولتله لا مش عايزة، قالي أنا خلاص أتفقت وكانت أول خناقة بينا في البيت وسبته ومشيت».

وأختتمت هايدي قائلة : «بعد حوالي 5 شهور أشرف جه بيت أهلي وقالي أنا جبت الخدامة وأتجوزتها قولتله وأنا مش هدخل البيت وطلقني قالي أنا مش هطلق حد ومشي، وروحت رفعت قضية خلع عليه في المحكمة».