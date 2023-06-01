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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رجل بلا نخوة.. سارة تطلب الخلع: عايزني ألبس شفاف وعريان

فتاة - أرشيفية
فتاة - أرشيفية

سارة زوجة عشرينية وقفت أمام محكمة الأسرة في الشيخ زايد، طالبة الخلع من زوجها بسبب عدم غيرته عليها ومطالبته لها بتغير طريقة لبسها وطريقتها إلى الملابس العارية والشفافة، حيث طلب منها مرارا وتكرار إرتداء المايوه القطعتين في السفريات إلى المناطق الساحلية، إلا أنها وبعد عامين من الزواج رفضت إستكمال المعيشة معه وتوجهت إلى محكمة الأسرة تطلب الخلع منه.

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زوجة تطلب الخلع من زوجها

سردت سارة مأساتها مع زوجها الشاب قائلة «أنا مش مكسوفة على فكرة، هو اللي مفروض يتكسف على دمه من اللي بيعمله ده، معندهوش نخوة خالص، وعايزني البس عريان وشفاف وضيق عادي، ويقولي ليه مش بتلبسي كدة، أقوله أنت مش بتغير عليا يقولي أغير عليكي في حاجات تانية مش في اللبس إنما شكلك وهيئتك مهمين عندي جدا».

فتاة - أرشيفية

وقالت سارة «أنا عندي 24 سنة وممكن الناس تقول إني لسه صغيرة وفيها إيه لما ألبس شفاف وضيق، بس أنا لبسي شيك جدا ومن بيت ملتزم ومكنتش بلبس ضيق ولا الهدوم دي خالص، وأنا عندي 21 سنة علاء أتقدم لوالدي عشان يخطبني وأهلي وافقوا ومكنش بيعترض على حاجة ساعتها ولا إنتي تخرجي ولا بتدخلي ولا لابسة إيه ولا أي إعتراضات».

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سارة: عايزني البس شفاف وعريان

وتابعت سارة «أتجوزنا بعد 11 شهر، بعد ما جهزنا الشقة وخلصنا كل حاجة، وفي شهر العسل بدأت مشكلتي معاه، قبل ما نسافر لقيته بيشوف الهدوم اللي بحطها في شنطة السفر وقالي أمال فين المايوهات والحاجات بتاعت البنات العرايس دي، قولتله أهو البوركيني قالي إيه ده شكله وحش، هاتي التاني المايوه القطعتين وقالي لما نروح هناك نشتريهم، قولتله بس أنا مش هلبس كدة وأتخانقنا ساعتها».

فتاة - أرشيفية

وأضافت سارة في شكواها ضد زوجها «سافرنا وكانت أيام سوداء في شهر العسل وخناقات وهو مصمم وأنا مصممة إني ملبسش الكلام ده، ولما رجعنا بدأ يقولي هدومك دي مش نافعة وننزل وأشتريلك عادي، ونزلت معاه لقيت كل اللي عايزة قصير وضيق وشفاف، وأنا كنت برفض لحد ما قالي طيب هاتيهم إلبسيهم في البيت حتى، ووافقت وبقيت البس الهدوم دي في البيت، وكنت أطلع البلكونة يقولي مفيش حد قدمنا ما تطلعي عادي إيه المشكلة يعني في لبسك وشعرك».

وأختتمت سارة قائلة «حاولت كتير معاه لمدة سنتين وعرفت أهلي وأهله وهو بردو نفس الكلام معايا، وفي الأخر زهقت منه قعدت معاه قولت له ننفصل أحسن في هدوء وبلاش شوشرة، قالي معنديش طلاق وأضربي دماغك في حيطة، روحت محكمة الأسرة رفعت عليه قضية خلع».

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