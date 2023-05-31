بدأ بـ عربية كبدة.. مفاجأة عن "بوحة" جزار الأحصنة في الجيزة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل جديدة في واقعة الجزار المتهم بذبح الأحصنة وبيعها على أنها لحوم بلدي في منطقة الطالبية، حيث تبين أن المتهم يقيم في المنطقة منذ 5 سنوات، وشهير بـ بوحة الجزار، ويبلغ من العمر 49 عاما، ومن محافظة المنيا، ويمتلك محل جزارة في منطقة الطالبية.

تفاصيل ضبط جزار أثناء ذبح حصان

وشرحت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، قيام المتهم ببيع الوجبات السريعة على عربة لحوم في بداية ظهوره، ثم افتتاحه محل جزارة قبل عام، وكان يبيع اللحوم باسعار أقل من أسعار السوق بـ 20 و 30 جنيها في البداية.

وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية، أن المتهم أحضر حصانا فجر ليلة القبض عليه، وأدخله إلى المحل وشاهده أحد الأهالي الذي نظر من خلف الباب فوجده يذبح الحصان ويستعد لتجهيزه لبيعه، فأخبر الأهالي وأقتحموا المحل وعثروا على الحصان بداخله، وأبلغوا الشرطة.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على جزار داخل محل جزارة بمنطقة الطالبية، متلبسا أثناء قيامه بذبح حصان داخل المحل استعدادا لبيعه إلى المواطنين على أنه لحوم بلدي والحصول على أرباح من وراء ذلك، إلا أنه سقط في قبضة الأمن.

ضبط جزار ذبح حصانا لبيعه للمواطنين

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي بقيام جزار بذبح حصان داخل محل جزارة بمنطقة الهرم، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بسرعة كشف الملابسات وضبط المتهم المذكور.

بالإنتقال والفحص، تبين من التحريات الأمنية التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهم حاول ذبح حصان داخل محل الجزارة إستعدادا لبيعه للمواطنين على أنه لحوم مفرومة بلدي، بسعر 150 جنيه للكيلو، إلا أن الأهالي تمكنوا في ساعات الصباح الأولي من دخول المحل وضبطه.

ضبط جزار حاول بيع حصان على أنه لحوم بلدي

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، برئاسة اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية، قيام المتهم بشراء حصان بمبلغ مالي ثم وضعه داخل المحل وما أن جاءت ساعات الصباح الأولى قام بذبحه داخل المحل إستعدادا لفرم اللحم وبيعه في السوق على أنه لحوم بلدي إلا أنه تم ضبطه قبل تنفيذ جريمته.

وانتقلت قوة من مباحث الطالبية برئاسة المقدم محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية، وألقت القبض على المتهم وبرفقته متهم أخر، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم إخطار النيابة العامة في الجيزة، التي قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وبمواجهة المتهم أمام أجهزة أمن الجيزة، أقر بارتكابه الجريمة وقيامه بشراء حصان وجلبه إلى المحل إستعداد لذبحه، وبالفعل قام بذبح الحصان داخل المحل بمنطقة الطالبية، وكان يستعد لتقطيعه ثم فرمه وبيعه على أنه لحوم مفرومة والكيلو سعره 150 جنيها، إلا أنه تم القبض عليه حال شروعه في إستكمال ذبح الحصان والتحفظ عليه، وكان برفقته شخصا أخر يساعده على ذلك وتمكنت أجهزة أمن الجيزة من القبض عليه.