ورقة بـ 100 دولار.. حكاية قواد الجيزة وفتاة الليل مع السهرات الحمراء|تفاصيل

قواد وفتاة في الجيزة.. اتخذوا من طريق الشيطان مسلكا لجلب الأموال بطريقة سريعة، حيث قام الأول بإنشاء أحدى الصفحات على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأعلن من خلالها عن وجود فتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي، وطلب من راغبي المتعة الحرام التواصل معه للإتفاق على السهرات الحمراء.

تفاصيل سقوط شبكة أعمال منافية على الإنترنت

رصدت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أحدى الصفحات على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تروج لممارسة الأعمال المنافية والسهرات الحمراء، ومن خلال استخدام التقنيات الحديثة وإجراء التحريات اللازمة توصلت الأجهزة الأمنية إلى أن الصفحة يديرها شخص من محافظة الجيزة، ويعلن من خلالها على قيامه بتوفير فتيات لممارسة السهرات المحرمة بمقابل مادي.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية ومكان الشخص، وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم بمنطقة العجوزة في الجيزة، حيث تبين أنه قواد ويدير صفحة عبر منصة التواصل الإجتماعي فيسبوك لاستقطاب الشباب من راغبي المتعة الحرام لممارسة الأعمال المنافية للآداب، وذلك بمقابل مادي ثلاثة آلاف جنيها في السهرة الواحدة بما يعادل 100 دولار في حالات الأجانب.

فتاة - أرشيفيىة

قواد الجيزة يعترف باستقطاب راغبي المتعة الحرام

بمواجهة المتهم بما جاء في التحريات قرر بارتكابه الجريمة تفصيليا، كما تم ضبط فتاة برفقته وقررت بأنها تعمل برفقته في ممارسة الأعمال المنافية، حيث يقوم باستقطاب الشباب من راغبي المتعة الحرام ويتفق معهم بمقابل مادي ثلاثة آلاف جنيه، ثم تقوم هي بمقابلة الشباب لقضاء السهرات الحمراء.

وباشرت النيابة العامة في شمال الجيزة، التحقيقات في واقعة ضبط القواد المتهم بالإعلان عبر أحدى صفحات منصة التواصل الإجتماعي فيسبوك، عن وجود فتيات لممارسة الأفعال المنافية بمقابل مادي، حيث طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بفحص الحساب المضبوط برفقة المتهم.

فتاة ليل تكشف إتفاقات السهرات الحمراء بمقابل

وقررت النيابة في الجيزة، حبس القواد والفتاة برفقته 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإتهامهم بإدارة صفحة للإعلان عن الأفعال المنافية للآداب، وممارسة الفتاة الأعمال المنافية بدون تميز مع الرجال بمقابل مادي 3 آلاف جنيه.

فتاة - أرشيفية

واعترفت الفتاة أمام النيابة في الجيزة، بقيامها بمقابلة الشباب بعد إتفاق المتهم الأول معهم عبر صفحة الفيسبوك، وتلقيه الأموال، لإقامة سهرة حمراء معهم، وذلك بعد قيامه بالإتصال بها والإتفاق معها على وجود أحد الزبائن، كما قرر المتهم الأول بقيامه بإنشاء أحد الحسابات عبر منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، لاستقطاب الشباب من راغبي المتعة الحرام بمقابل مادي، وما أن يتم الإتفاق حتى يقوم بإخبار الفتاة بالسهرة الحمراء وموعدها.

التحريات: السهرة الواحدة بـ 3 آلاف جنيه

وبالعرض على قاضي المعارضات في الجيزة، قرر تجديد حبس المتهم - قواد - وفتاة الليل 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم لإتهامهما بممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة المعلومات الدولية - الإنترنت - في العجوزة بمحافظة الجيزة.

حيث كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لحماية الآداب، قيام المتهم الأول وبرفقته الفتاة باستدراج راغبي المتعة الحرام من خلال صفحة على منصة الفيسبوك، بعد الإتفاق معهم على دفع 3 آلاف جنيه إستعدادا لممارسة العلاقات غير الشرعية، وتبين من التحريات قيام المتهم الأول بالترويج لتسهيل ممارسة الأعمال المنافية، وقيام المتهمة الثانية بممارسة الأعمال المنافية للآداب بدون تميز بمقابل مادي.