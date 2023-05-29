علاقات مشبوهة بالعيادة.. طبيب نساء شهير بالقاهرة: استغليت فتيات في الحرام

تواصل النيابة العامة في شمال القاهرة، التحقيقات في واقعة إتهام طبيب أمراض نساء وتوليد بمنطقة شبرا، بمساومة النساء على إجراء عمليات الإجهاض لهن مقابل ممارسة الرذيلة معهن ومواقعتهن في عيادته الطبيبة بمنطقة شبرا، حيث إستمعت لأقوال الممرضة وسيدة وكذلك إعترافات الطبيب.

التفاصيل الكاملة لاتهام طبيب النساء بإقامة علاقات مشبوهة

وقال طبيب أمراض النساء الشهير أمام النيابة، أن عيادته بمنطقة روض الفرج من إحدى العيادات الشهيرة التي يتردد عليها الكثير من السيدات لإجراء عمليات إجهاض بالإضافة إلى الفحص والكشف، وتعمل معه ممرضة في ذات العيادة، حيث قام بإقامة علاقات غير شرعية مع السيدات مع مساومتهم على مبالغ مقابل الصمت عن فضحهن.

وتابع الطبيب في إعترافاته قائلا «أنا عندي مرض بالشهوة وحاولت كتير عدم ممارسة العلاقات غير المشروعة مع السيدات ولكن لم أقوى على ذلك»، مشيرا إلى أنه كان يستغل بعض الفتيات اللاتي على علاقة بهن لإقامة علاقات غير شرعية مع سيدات أجانب وذلك نظير التحصل على أموال أجنبية بالإضافة إلى الأموال التي كان يجنيها من عمليات الإجهاض.

وأضاف الطبيب «بعد فترة من العلاقات المستمرة مع السيدات، ومساومة بعضهن على إقامة علاقات مقابل عمليات الإجهاض دب الشك في وجداني بأن الممرضة ستبلغ عني، فقررت الإبلاغ عنها في واقعة سرقة إلا أنها ذهبت إلى المباحث وأبلغت عني برفقة سيدة من السيدات التي حاولت إقامة علاقة غير شرعية معها».

اقوال الممرضة في إتهام طبيب النساء الشهير

وإستمعت النيابة في شمال القاهرة إلى أقوال ممرضة تعمل برفقة الطبيب في عيادته، حيث قالت أنها تعمل معها منذ حوالي ثلاث سنوات، وتقوم بالتجهيزات لمواعيد الطبيب مع المرضى، وإعداد جدوله الإسبوعي، مشيرة إلى أن الطبيب طلب منها إقامة علاقة غير شرعية معها، وحاول أكثر من مرة مواقعتها، إلا أنها كانت تهرب منه خوفا من طردها وخسارة عملها، حتى أخبرتها سيدة بمفاجأة.

وأكملت الممرضة أمام النيابة في القاهرة، أن السيدة أخبرتها أنه أثناء توقيعها الكشف ابتزها الطبيب وطلب منها توقيع إيصالات أمانة مقابل عدم فضحها، وإصطحبتها الممرضة وقاما سويا بتحرير محضرا في قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة، وأوضحت التحقيقات أن سيدة تقدمت بمحضر أتهمت فيه طبيب أمراض نساء وتوليد بمنطقة شبرا، لقيامه بمساومتها على ممارسة الرذيلة معها مقابل إجهاضها حتى لا يفضحها أمام أسرتها، وألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على المتهم، بابتزاز السيدات وإجبارهن على ممارسة الرذيلة معه.

وتبين من التحقيقات قيام طبيب أمراض نساء وتوليد المتهم، بالتحصل على أموال من السيدات الراغبات في إجراء عمليات إجهاض لأطفال السفاح، وإجبارهن على توقيع إيصالات أمانة بمبلغ العملية لضمان حصوله على الأموال، وتبين أن الطبيب يمتلك عيادة في منطقة شبرا، ويقوم بإجراء عمليات إجهاض للسيدات الحامل في أطفال سفاح بمقابل ممارسة الرذيلة معهن، حيث يقوم بابتزازهم بذلك لإجبارهن على الممارسة.

وطلبت النيابة العامة في شمال القاهرة تحريات المباحث حول الواقعة، كما قررت التحفظ على كاميرات المراقبة في الواقعة، وجرى إستكمال التحقيقات، وإستدعاء السيدة للإستماع إلى اقوالها في إتهامها للطبيب بمساومتها لممارسة الرذيلة معها.