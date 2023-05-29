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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أفلام كرتون.. حنان تطلب الخلع: زهقت من اللي بيفرجني عليه

زوج - ارشيفية
زوج - ارشيفية

لم تكن تدري حنان الزوجة العشرينية، أن زوجها علي سيكون زوجا تفضيلاته ليس كغيره من الرجال، فكثيرا ما كانت تحلم بالزوج الذي تجلس إلى جواره في منزل الزوجية وتستمتع معه بمشاهدة مباراة كرة قدم أو أفلام رعب، إلا أن زوجها كان أبسط من ذلك فقد اعتاد مشاهدة أفلام الكرتون على التليفزيون بطريقة مستفزة تعدت الساعات، حتى طلبت حنان الخلع منه في محكمة الأسرة بالكيت كات.

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حنان تطلب الخلع من زوجها علي

حنان زوجة عشرينية.. تقول إنها لا مانع من مشاهدة زوجها لأفلام الكرتون، وهي تعشق مثل هذا النوع من الأفلام إلا أن المفاجأة كانت باستمرارية زوجيها في مشاهدة تلك النوعية من الأفلام، حتى أنها كانت تسهر بمفردها في غرفة النوم ويدخل إليها حين ينتهي من المشاهدة كي ينام وينتهي يومه على ذلك.

لم تقو حنان على هذه الحياة، فقد قررت وضع نهاية لها، وجلست مع زوجها مرارا وتكرارا تطلب منه تغير ذلك السلوك، فكان رده الوحيد ما أنتي بتتفرجي معايا، وحين أخبرته عن المباريات قال لها «وأنا أحرق دمي ليه»، مشيرا إلى أنه كان يشاهد أفلام الكارتون حتى تطفي عليه نوعا من الهدوء بعيدا عن العنف والمشاهد والمباريات.

فتاة - أرشيفية

زوجة تشكو زوجها بسبب الكرتون

وقالت حنان في مشكلتها مع زوجها أمام محكمة الأسرة، «تزوجت قبل ثلاثة أعوام وكان عمري حينها في منتصف العشرينات، زواج تقليدي لا يوجد به حب أو علاقة سابقة، فقط ارتبطت بزوجي 8 أشهر خطوبة ثم تزوجته، وخلال أشهر الخطوبة كان يطلب فتح مباريات كرة القدم في منزل أسرتي، حتى تزوجنا وذهبنا إلى منزل».

وتابعت حنان «من أول سنة جواز، علي كان ديما يفتح يدور على أفلام كارتون ويشغلها ويقولي أتفرجي وأنا في البداية طبعا كنت بحب الأفلام دي، لكن بعد فترة لقيت مفيش ماتشات ولا أفلام أكشن ولا أي حاجة، وجلست للحديث معه عن تغيير هذا السلوك، فقال لي في البداية - إنتي إيش فهمك بلا ماتشات بلا بتاع - وأغلق معها الموضوع بدون خناق وأستمر في افعاله.

فتاة - ارشيفية 

حنان: قالي أمشي عشان أتفرج براحتي

بعد فترة وجيزة عادت المشاكل من جديد.. فقد أخذت أفلام الكارتون أغلب أوقات علي زوج حنان، وقالت حنان «الموضوع بقى مش طبيعي صبح وليل وفي كل وقت، ده حتى بقى ينزل أفلام كرتون على اللاب عشان يتفرج عليها ويأجل شغل وحاجات عشان يكمل المشاهدة».

واختتمت حنان قائلة «في النهاية قعدت معاه أخر مرة وده طبعا بعد 100 مرة، وقالي إذا كان عاجبك دي حياتي الشخصية إنتي مالك، وعملت نفسي باخد هدومي وماشية عشان يصالحني لقيته بيقولي أحسن عشان أعرف أتفرج براحتي، نزلت عند أهلي ورفعت قضية خلع عليه».

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