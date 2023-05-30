عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعيد عن العين.. قصة طفلة كرموز مع سائق الحنطور | تفاصيل موجعة

طفلة - ارشيفية
طفلة - ارشيفية

سائق حنطور تجرد من مشاعر الإنسانية في الإسكندرية، وقام بخطف طفلة بالغة من العمر 10 سنوات، بعيدا عن الأعين حتى تمكن من الإعتداء عليها ومواقعتها جنسيا تحت التهديد في أحد المناطق النائية، وكانت المحكمة له بالمرصاد في النهاية وقضت بمعاقبته بالسجن المؤبد عما أسند إليه من إتهامات خطف الطفلة ومواقعتها والإعتداء عليها.

أفلام كرتون.. حنان تطلب الخلع: زهقت من اللي بيفرجني عليه

مسكن الزوجية.. قرار بتمكين زوجة حسن شاكوش من فيلا أكتوبر

مفاجأة عن موعد تمكين زوجة حسن شاكوش من فيلا أكتوبر

علاقات مشبوهة بالعيادة.. طبيب نساء شهير بالقاهرة: استغليت فتيات في الحرام

التفاصيل الكاملة لخطف طفلة على يد سائق 

واقعة طفلة الإسكندرية كشفها بلاغا تلقته الأجهزة الأمنية بقسم شرطة كرموز، من والد الطفلة أفاد فيه بقيام سائق حنطور بخطف الطفلة بعيدا عن الأعين بعدما إستطاع إستدراجها وما أن وصل إلى منطقة نائية حتى حسر عنها ملابسها وتمكن من الإعتداء عليها جنسيا ومواقعتها تحت التهديد.

وقررت طفلة كرموز أمام أجهزة أمن الإسكندرية، بقيامها بالذهاب لشراء وجبة غذائية من أحد المحلات، وتقابلت في هذه الأثناء مع سائق الحنطور المتهم، والذي إصطحبها لتوصيلها إلى المكان الذي طلبت الذهاب إليه، وما أن إبتعد عن الأعين حتى قام بتهديدها حتى تصمت، وتمكن من استدراجها إلى منطقة بعيدة عن المواطنين وقام بالإعتداء عليها ثم تركها وعادت وأبلغت والدها بما حدث.

سائق حنطور يعتدي على طفلة في الإسكندرية

بإخطار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، أمر بسرعة كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم، حيث شكلت أجهزة أمن الإسكندرية فريق بحث لضبط المتهم سائق الحنطور، أسفرت جهوده عن ضبطه وبمواجهته إعترف بارتكابه الجريمة تفصيليا وتحرر المحضر اللازم وجرى العرض على النيابة العامة في الإسكندرية.

وباشرت النيابة العامة في الإسكندرية التحقيقات مع المتهم سائق الحنطور، حيث قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات ثم قرر قاضي المعارضات تجديد حبسه، وأستمعت النيابة لإعترافات المتهم الذي قرر قيامه باستدراج الطفلة إلى منطقة نائية خالية من المارة ومواقعتها والإعتداء عليها تحت التهديد، وبعد الإنتهاء من التحقيقات أحالت النيابة المتهم لمحكمة الجنايات لمعاقبته عما أسند إليه.

وجاء في أمر إحالة المتهم، إتهام النيابة العامة له لقيام باصطحاب المجني عليها الطفلة «م» 10 سنوات، بأن أوهمها بتوصيلها بعربته إلى أحد المحلات التجارية التي ترغب شراء وجبة غذائية منه، وما إن أبتعدا عن أعين الناس شعرت بالخوف فتعالت صرخاتها، إلا أن المتهم هددها، وتمكن بتلك الوسيلة القصرية، من إخضاعها، فاستجابت لتهديده، حتي وصل بها إلى أحد المناطق النائية وتعدى عليها جنسيا، وعند عودتها قامت بإبلاغ والدها بالواقعة الذي حرر محضر بالواقعة.

ونظرت محكمة جنايات الإسكندرية، محاكمة المتهم وعقب جلسات متتالية قضت بمعاقبته بالسجن المؤبد عما أسند إليه من إتهام خطف طفلة لم تبلغ بعد الثامنة عشر سنة ميلادية، ومواقعتها والإعتداء عليها.
 

سائق سائق حنطور الاسكندرية طفلة كرموز اخبار المحاكم المؤبد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع تحت 2000 جنيه لأول مرة|خسارة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 مفاجأة

بعد صورها مع زوجها باول.. قرار مفاجئ من ابنة عبلة كامل

مش راضي يعترف بابنه.. الممثلة إنجي خوري تفجر مفاجأة وتعلن حملها من مطرب معتزل

محمد فاروق: أزمة كبرى بين حسين الشحات والأهلي .. تفاصيل

حزن .. تعليق مثير من ابراهيم فايق علي هدف حسين الشحات

نداء عاجل من السلطات السعودية للراغبين في خدمة الحجاج

أقل من زملائه.. كولر يكشف أسباب استبعاد نجم الأهلي من المباريات

مدير تقنية الفيديو السابق يحسم الجدل بشأن هدف الشحات أمام سيراميكا كليوباترا

موضوعات متعلقة

طالب يؤدي الامتحان بدلا من ابن عمه المحبوس في مخدرات بـ الجيزة

مفاجأة عن موعد تمكين زوجة حسن شاكوش من فيلا أكتوبر

أفلام كرتون.. حنان تطلب الخلع: زهقت من اللي بيفرجني عليه

علاقات مشبوهة بالعيادة.. طبيب نساء شهير بالقاهرة: استغليت فتيات في الحرام

أريده قاسي وعنيف في المشاكل.. ولاء تشكو زوجها: رومانسي زيادة عن اللزوم

تهاني تستغيث من زوجها: مقرف جدا في العلاقة الزوجية

ترشيحاتنا

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 30-5-2023 |فيديو

فى اليوم العالمي لمرضي التصلب المتعدد.. ماذا تعرف عن هذا المرض

حتى تكون من أحب العباد إلى الله.. علي جمعة ينصح بهذا الفعل

سعر ومواصفات أرخص سيارة دفع رباعي «زيرو» في مصر |صور

خطفها..تفاصيل تعدى عاطل على فتاة وتصويرها لمساومة والدتها لإقامة علاقة غير شرعية معها

البيع في أول فرصة وبثمن ضخم| الأهلي يتخذ قرارا ضد نجم الفريق الأول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البيع في أول فرصة وبثمن ضخم| الأهلي يتخذ قرارا ضد نجم الفريق الأول

محدش هيرضي يحبني.. نزار الفارس يرد على حورية فرغلي بعد تكذيبها خبر خطوبتهما

الرفعة المميتة.. شاهد طفلة هندية تحمل 60 كجم مرة واحدة |فيديو

قصص أطفال.. زينة الزرافة الصغيرة والحادث الأليم

فيديو

تامر حسني يشعل إستاد عمان بمناسبة زفاف ولي عهد الأردن

هرفع قضية.. تفاصيل مثيرة حول خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

فيديو لطبيب ينقذ طفلة أردنية من الموت يثير ضجة.. شاهد

أنا فرعونة مصرية ومجدي يعقوب يقبّل يدها ..أبرز اللقطات في حفل إليسا الخيري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ