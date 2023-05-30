بعيد عن العين.. قصة طفلة كرموز مع سائق الحنطور | تفاصيل موجعة

سائق حنطور تجرد من مشاعر الإنسانية في الإسكندرية، وقام بخطف طفلة بالغة من العمر 10 سنوات، بعيدا عن الأعين حتى تمكن من الإعتداء عليها ومواقعتها جنسيا تحت التهديد في أحد المناطق النائية، وكانت المحكمة له بالمرصاد في النهاية وقضت بمعاقبته بالسجن المؤبد عما أسند إليه من إتهامات خطف الطفلة ومواقعتها والإعتداء عليها.

التفاصيل الكاملة لخطف طفلة على يد سائق

واقعة طفلة الإسكندرية كشفها بلاغا تلقته الأجهزة الأمنية بقسم شرطة كرموز، من والد الطفلة أفاد فيه بقيام سائق حنطور بخطف الطفلة بعيدا عن الأعين بعدما إستطاع إستدراجها وما أن وصل إلى منطقة نائية حتى حسر عنها ملابسها وتمكن من الإعتداء عليها جنسيا ومواقعتها تحت التهديد.

وقررت طفلة كرموز أمام أجهزة أمن الإسكندرية، بقيامها بالذهاب لشراء وجبة غذائية من أحد المحلات، وتقابلت في هذه الأثناء مع سائق الحنطور المتهم، والذي إصطحبها لتوصيلها إلى المكان الذي طلبت الذهاب إليه، وما أن إبتعد عن الأعين حتى قام بتهديدها حتى تصمت، وتمكن من استدراجها إلى منطقة بعيدة عن المواطنين وقام بالإعتداء عليها ثم تركها وعادت وأبلغت والدها بما حدث.

سائق حنطور يعتدي على طفلة في الإسكندرية

بإخطار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، أمر بسرعة كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم، حيث شكلت أجهزة أمن الإسكندرية فريق بحث لضبط المتهم سائق الحنطور، أسفرت جهوده عن ضبطه وبمواجهته إعترف بارتكابه الجريمة تفصيليا وتحرر المحضر اللازم وجرى العرض على النيابة العامة في الإسكندرية.

وباشرت النيابة العامة في الإسكندرية التحقيقات مع المتهم سائق الحنطور، حيث قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات ثم قرر قاضي المعارضات تجديد حبسه، وأستمعت النيابة لإعترافات المتهم الذي قرر قيامه باستدراج الطفلة إلى منطقة نائية خالية من المارة ومواقعتها والإعتداء عليها تحت التهديد، وبعد الإنتهاء من التحقيقات أحالت النيابة المتهم لمحكمة الجنايات لمعاقبته عما أسند إليه.

وجاء في أمر إحالة المتهم، إتهام النيابة العامة له لقيام باصطحاب المجني عليها الطفلة «م» 10 سنوات، بأن أوهمها بتوصيلها بعربته إلى أحد المحلات التجارية التي ترغب شراء وجبة غذائية منه، وما إن أبتعدا عن أعين الناس شعرت بالخوف فتعالت صرخاتها، إلا أن المتهم هددها، وتمكن بتلك الوسيلة القصرية، من إخضاعها، فاستجابت لتهديده، حتي وصل بها إلى أحد المناطق النائية وتعدى عليها جنسيا، وعند عودتها قامت بإبلاغ والدها بالواقعة الذي حرر محضر بالواقعة.

ونظرت محكمة جنايات الإسكندرية، محاكمة المتهم وعقب جلسات متتالية قضت بمعاقبته بالسجن المؤبد عما أسند إليه من إتهام خطف طفلة لم تبلغ بعد الثامنة عشر سنة ميلادية، ومواقعتها والإعتداء عليها.

