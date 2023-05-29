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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مفاجأة عن موعد تمكين زوجة حسن شاكوش من فيلا أكتوبر

حسن شاكوش وزوجته
حسن شاكوش وزوجته

أكدت مصادر أمنية تأجيل قرار تمكين زوجة حسن شاكوش ريم صادق من فيلا زوجها حسن شاكوش الكائنة بكموبند شهير في أكتوبر، بالمشاركة لحين إجراء دراسة أمنية من قوات أمن الجيزة  لتنفيذ قرار التمكين.

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قرار بتمكين زوجة حسن شاكوش من فيلا أكتوبر

وحصلت ريم طارق، زوجة المطرب الشعبي حسن شاكوش على قرار تمكين من فيلا زوجها بكومبوند شهير في مدينة ٦ أكتوبر للإقامة بها بعد اتهامها لـ شاكوش بطردها، والاستيلاء على إيصال أمانة حرره لها بديل مؤخر الصداق.

وتقدم فهد مرزوق المحامي بطلب إلى المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة، بالحصول على قرار بتمكين موكلته ريم طارق من فيلا زوجها حسن شاكوش، وتم الموافقة على الطلب بتمكين مشاركة بين ريم وشاكوش وتكليف قوة من قسم اول أكتوبر بتنفيذ القرار وتسليم الفيلا لريم طارق بموجب قرار التمكين، وأنهى قسم شرطة اول أكتوبر إجراءات تنفيذ قرار التمكين بحضور دفاع ريم طارق بعد الحصول على تأشيرة مأمور القسم.  

محامي زوجة حسن شاكوش يطلب الإستماع للمأذون

وكان قال فهد مرزوق، دفاع ريم طارق، زوجة حسن شاكوش، إن موكلته مثلت أمام نيابة أكتوبر اول لسماع اقوالها في اتهام شاكوش لها بالإدلاء ببيانات كاذبة وسرقة مبلغ نصف مليون جنيه من شقة الزوجية، وطالب فهد مرزوق دفاع زوجة حسن شاكوش أمام النيابة بالاستماع إلى أقوال المأذون في واقعة كون موكلته ليست بكرا رشيد خاصة ان ريم طارق قدمت لحسن شاكوش قسيمة طلاقها من زوجها الأول حتي يقدمها للمأذون ويثبت أنها "ثيب" وليست بكر وبالتالي ليست مسئولة عن التزوير في قسيمة زواجها من شاكوش حيث اطلعت عليها في النيابة وفوجئت بأنها مسجل بها أنها بكر رشيد.

وقدم دفاع زوجة حسن شاكوش أدلة تثبت سلامة موقف زوجته واتهم زوجها والمأذون بالتزوير في أوراق رسمية "قسيمة الزواج"، ومثلت زوجة حسن شاكوش أمام جهات التحقيق للاستماع إلى أقوالها في البلاغ المقدم من زوجها يتهمها فيه بالإدلاء ببيانات كاذبة وسرقة أموال من شقة الزوجية ونفت كافة الاتهامات الموجهة اليها مؤكدة ان زوجها هو من طردها من منزل الزوجية واستولى على قائمة منقولاتها وايصال امانة مقابل مؤخر الصداق.

وعقب الاستماع لأقوالها وجهت النيابة لزوجة حسن شاكوش تهمتي الادلاء ببيانات كاذبة للمأذون وسرقة مبلغ نصف مليون جنيه ومن المقرر استدعاء مطرب المهرجانات للاستماع إلى أقواله في البلاغ المقدم منه ضد زوجته بعدما اتهمته ريم بالتورط مع المأذون في تزوير قسيمة زواجهما.

وكان قد تلقى مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من مفتش المباحث، يفيد بحضور ريم طارق -28 سنة - ربة منزل ومقيمة داخل كمبوند شهير إلى القسم لتضررها من زوجها حسن منصور وشهرته "حسن شاكوش" لطردها من منزل الزوجية منذ أيام والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.

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