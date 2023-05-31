عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قولتله علمني الحاجات دي.. هاجر تطلب الخلع: مش بيعرف يبوس وبيقضي واجب

فتاة - أرشيفية
فتاة - أرشيفية

هاجر فتاة بالغة من العمر 29 عاما.. متزوجة من موظف في أحد الشركات بمنطقة الكيت كات في الجيزة، أقامت دعوى خلع في محكمة الأسرة بالكيت كات من زوجها بسبب بروده في العلاقة الزوجية على حد قولها، حيث قالت في الدعوى أنها تخشي ألا تقيم حدود الله وذلك بسبب عدم تمكن زوجها من إقامة العلاقة معها بشكل رومانسي وكما تريد.

الفلوس مش كل حاجة.. سميرة: جوزي بيسافر سنة ويرجع 20 يوم أجازة

مفاجأة.. التحريات تكشف أسرار علاقة زوجة صيدلي حلوان بسائق شركة التوصيل

بالدولار.. طبيب نساء: استغليت فتيات لاستقطاب أجانب في العيادة لممارسة العلاقات المحرمة

الأم وبجوارها ابنتها وآلة حادة.. تفاصيل موجعة في جريمة القاهرة الجديدة

اللحمة المفرومة بـ150 جنيها..أمن الجيزة يكشف عن مفاجأة بمحل جزارة في الطالبية

ورقة بـ 100 دولار.. حكاية قواد الجيزة وفتاة الليل مع السهرات الحمراء|تفاصيل

زوجة تطلب الخلع من زوجها.. والسبب غريب

أنا مش عايزة سكة الحرام.. بهذه الكلمات بدأت هاجر في سرد تفاصيل قصتها مع زوجها قائلة «أنا مش عايزة أدخل سكة الحرام، وأتكلمت مع جوزي أكتر من مرة لكن كل مرة ولا كأني بتكلم أصلا، وقولتله تعالى نتعلم إحنا الإتنين طيب أنت راجل علمني الحاجات دي لكن هو خجول شوية وبارد في العلاقة وأنا مكنتش فاكرة أن هيحصل كدة».

وقالت هاجر في قصتها مع زوجها «أنا عندي 29 سنة، متجوزة من سنة وشهر، جوزي إتقدم لأهلي عشان يخطبني من حوالي 3 سنين وكانت ظروفه متوسطة وفضل يكون في الشقة ويجهز فيها من شغل ليل ونهار لحد ما حددنا ميعاد الجواز، يعني أنا فضلت مخطوبة 3 سنين وحب ومشاعر وأخدنا على بعض إحنا الإتنين».

هاجر: بارد وروتيني في العلاقة الزوجية

وتابعت هاجر قائلة «بعد 3 سنين خطوبة أتجوزنا، وفي أول إسبوع طبعا أنا مكنتش عارفة حاجة بس على الأقل كنت بشوف القبلات في الأفلام الأبيض والأسود، لكن هو مكنش بيعرف يعمل ده، وكان بيمارس العلاقة كأنه بينفذ مهام مطلوبة منه وخلاص وأنا مش مهمة معاه، وعديت حوالي 3 شهور وقعدت أتكلمت معاه، وقولتله أنت غلط في كذا وكذا وأنت الراجل وعلمني وأتعلم، حتى لو هتجيب فيديوهات تتفرج عليها معنديش مشاكل عشان كنت خايفة من البرود ده».

وأشارت هاجر في حديثها «في يوم كنا في أوضتنا وبنمارس العلاقة الزوجية عادي، وأنا قولتله كدة مش هينفع أنت مش جايب واحدة من الشارع، سابني في الأوضة وخرج وفضل حوالي شهرين مش بيقرب لي، وبعدها قعد معايا قالي ده أسلوبي ومش هغيره ومش هعمل اللي إنتي عايزاه»، وأختتمت بقيامها بالذهاب إلى محامية وطلب رفع قضية خلع على زوجها بأنها تخاف الا تقيم حدود الله.

تاجر زوجة محكمة الاسرة قضية خلع خلع العلاقات الزوجية مشاكل زوجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

5 جنيهات| تراجع غير مسبوق يضرب الدولار بالسوق السوداء وهذا سعره بالبنوك

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد عبدالمنعم

كفاية تطبيل| رضا عبد العال ينتقد لاعب الأهلي

تذبذب في أسعار الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

مابيعرفش يقطع كورة| رضا عبد العال يفتح النار على نجم الزمالك

خالد الغندور يطرح سؤالا بعد فوز الزمالك على طلائع الجيش

المقاولون العرب يحسم رغبته من انضمام نجمه إلى الأهلي

موضوعات متعلقة

الأم وبجوارها ابنتها وآلة حادة.. تفاصيل موجعة في جريمة القاهرة الجديدة

اللحمة المفرومة بـ150 جنيها..أمن الجيزة يكشف عن مفاجأة بمحل جزارة في الطالبية

بالدولار.. طبيب نساء: استغليت فتيات لاستقطاب أجانب في العيادة لممارسة العلاقات المحرمة

ورقة بـ 100 دولار.. حكاية قواد الجيزة وفتاة الليل مع السهرات الحمراء|تفاصيل

دلوعة العيلة وزوجها البخيل.. شريهان: وقف استنى 3 جنيهات باقي التاكسي

مش عايزني ألبس بكيني.. شاهيناز تطلب الخلع: دماغه معقدة ومطلعش لارج

ترشيحاتنا

متى العيد الكبير 2023؟.. تتبقى 26 يوما وإجازته من الثلاثاء إلى السبت

كشف حساب| تاريخ الكينج المصري محمد صلاح ⁦ من المقاولون للعالمية

تذبذب أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 24 الان

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا

قولتله علمني الحاجات دي.. هاجر تطلب الخلع: مش بيعرف يبوس وبيقضي واجب

قادة التكنولوجيا يحذرون من التهديد الوجودي للذكاء الاصطناعي وخطر الانقراض 

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خست خالص.. ملك أحمد زاهر تتصدر التريند بسبب صورها قبل وبعد

وفر فلوس الكشف|هاني الناظر يعلن عن تركيبة لعلاج التهابات بين الفخذين والإبط

طريقة عمل الجبنة المثلثات في البيت مثل الجاهزة

شبيهة يسرا تشعل السوشيال ميديا.. عروس نسخة طبق الأصل من الديفا| شاهد

فيديو

حقيقة هروب المدير الفني للزمالك.. ما القصة؟

موجة حارة تضرب البلاد في هذا الموعد .. شاهد التفاصيل

تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل جديدة| فيديو

انجي خوري تفجر مفاجأة بحملها من مطرب معتزل.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ