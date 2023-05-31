قولتله علمني الحاجات دي.. هاجر تطلب الخلع: مش بيعرف يبوس وبيقضي واجب

هاجر فتاة بالغة من العمر 29 عاما.. متزوجة من موظف في أحد الشركات بمنطقة الكيت كات في الجيزة، أقامت دعوى خلع في محكمة الأسرة بالكيت كات من زوجها بسبب بروده في العلاقة الزوجية على حد قولها، حيث قالت في الدعوى أنها تخشي ألا تقيم حدود الله وذلك بسبب عدم تمكن زوجها من إقامة العلاقة معها بشكل رومانسي وكما تريد.

زوجة تطلب الخلع من زوجها.. والسبب غريب

أنا مش عايزة سكة الحرام.. بهذه الكلمات بدأت هاجر في سرد تفاصيل قصتها مع زوجها قائلة «أنا مش عايزة أدخل سكة الحرام، وأتكلمت مع جوزي أكتر من مرة لكن كل مرة ولا كأني بتكلم أصلا، وقولتله تعالى نتعلم إحنا الإتنين طيب أنت راجل علمني الحاجات دي لكن هو خجول شوية وبارد في العلاقة وأنا مكنتش فاكرة أن هيحصل كدة».

وقالت هاجر في قصتها مع زوجها «أنا عندي 29 سنة، متجوزة من سنة وشهر، جوزي إتقدم لأهلي عشان يخطبني من حوالي 3 سنين وكانت ظروفه متوسطة وفضل يكون في الشقة ويجهز فيها من شغل ليل ونهار لحد ما حددنا ميعاد الجواز، يعني أنا فضلت مخطوبة 3 سنين وحب ومشاعر وأخدنا على بعض إحنا الإتنين».

هاجر: بارد وروتيني في العلاقة الزوجية

وتابعت هاجر قائلة «بعد 3 سنين خطوبة أتجوزنا، وفي أول إسبوع طبعا أنا مكنتش عارفة حاجة بس على الأقل كنت بشوف القبلات في الأفلام الأبيض والأسود، لكن هو مكنش بيعرف يعمل ده، وكان بيمارس العلاقة كأنه بينفذ مهام مطلوبة منه وخلاص وأنا مش مهمة معاه، وعديت حوالي 3 شهور وقعدت أتكلمت معاه، وقولتله أنت غلط في كذا وكذا وأنت الراجل وعلمني وأتعلم، حتى لو هتجيب فيديوهات تتفرج عليها معنديش مشاكل عشان كنت خايفة من البرود ده».

وأشارت هاجر في حديثها «في يوم كنا في أوضتنا وبنمارس العلاقة الزوجية عادي، وأنا قولتله كدة مش هينفع أنت مش جايب واحدة من الشارع، سابني في الأوضة وخرج وفضل حوالي شهرين مش بيقرب لي، وبعدها قعد معايا قالي ده أسلوبي ومش هغيره ومش هعمل اللي إنتي عايزاه»، وأختتمت بقيامها بالذهاب إلى محامية وطلب رفع قضية خلع على زوجها بأنها تخاف الا تقيم حدود الله.