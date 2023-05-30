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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأم وبجوارها ابنتها وآلة حادة.. تفاصيل موجعة في جريمة القاهرة الجديدة

سيدة - أرشيفية
سيدة - أرشيفية

تباشر جهات التحقيق في القاهرة، التحقيقات في واقعة العثور على جثة طفلة بالغة من العمر 4 سنوات، وبها آثار خنق حول الرقبة وإلى جوارها والدتها وبها آثار جروح في الرقبة، بمنطقة التجمع الأول شرق القاهرة.

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تفاصيل موجعة في جريمة القاهرة الجديدة

حيث أمرت جهات التحقيق بانتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية للطفلة، والاستعلام عن الحالة الصحية لوالدتها، بالإضافة لطلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الحادث في القاهرة الجديدة.

 

كما تحفظت جهات التحقيق في القاهرة على زوج السيدة ووالد الطفلة، للاستماع إلى أقواله حول الجريمة، وصرحت بدفن جثمان الطفلة بعد الانتهاء من إعداد تقرير الطب الشرعي الخاص بها، وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة، أن السيدة المعثور عليها تحمل إحدى جنسيات دول شمال أفريقيا، وعثر عليها بها جروح قطعية في منطقة الرقبة وتم نقلها للمستشفي لتلقي العلاج ومحاولة إنقاذها، بينما عثرت الأجهزة الأمني على ابنتها البالغة من العمر 4 سنوات مخنوقة وبها آثار خنق في الرقبة وتم نقل جثتها للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.

التحريات تكشف مفاجأت في جريمة القاهرة الجديدة

وشرحت تحريات أجهزة أمن القاهرة، أن السيدة المعثور عليها أجنبية الجنسية، ومقيمة بمنطقة التجمع الأول بصحبة ابنتها المجني عليها، حيث اشارت أصابع الاتهام والتحريات الأولية لأجهزة أمن القاهرة أن الأم وراء ارتكاب الجريمة حيث قامت بشنق طفلتها، ثم حاولت إنهاء حياتها مستخدمة آلة حادة إلا أنها فشلت في ذلك وسقطت بجوار جثة طفلتها بمكان العثور عليهم.

وكشفت تحريات الأجهزة بمديرية أمن القاهرة، والفحص الطبي الأولي، عدم استقرار الحالة الصحية الخاصة بوالدة الطفلة المجني عليه، وعدم إمكانية الإستماع لأقوالها وإستجوابها، وذلك نتيجة للجرح القطعي المتواجد في رقبتها وإصابتها.

فيما تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، على كاميرات المراقبة بمحيط مسكن الأم - مسرح الجريمة، كما وضعت حراسة مشددة على غرفة الأم في المستشفى إستعدادا لإستجوابها من قبل جهات التحقيق عندما تسمح حالتها الصحية بذلك.

وعثرت الأجهزة بمديرية أمن القاهرة في مسرح الجريمة على آلة حادة مستخدمة في الجريمة بجوار الأم، كما تم العثور على جثة طفلتها بجوارها مما يشير إلى أن الأم إرتكبت الجريمة وحاولت إنهاء حياتها إلا أنها فشلت في ذلك.

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