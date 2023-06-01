عاصفة تضرب القاهرة.. سقوط لوحة إعلانات ضخمة على كوبري 6 أكتوبر| صور

دفعت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بالخدمات المرورية إلى كوبري 6 أكتوبر أعلى مناطق رمسيس ووسط البلد، بالتزامن مع سقوط لوحة إعلانات ضخمة على الكوبري في الطريق القادم من المهندسين إلى العباسية ومدينة نصر شرق وشمال القاهرة.

سقوط لافتة إعلانات ضخمة على كوبري أكتوبر

وتم الدفع بالأوناش التابعة لمحافظة القاهرة لرفع لافتة الإعلانات التي سقطت أعلى مناطق رمسيس في إتجاه مدينة نصر، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط لوحة إعلانات ضخمة أعلى كوبري أكتوبر.

سقوط لافتة كوبري أكتوبر

سقوط لافتة كوبري أكتوبر

سقوط لافتة كوبري أكتوبر

وعلى الفور تم الدفع بأوناش وسيارات المرور إلى كوبري أكتوبر لتسيير حركة المرور باتجاه المهندسين، وتحويل الحركة المرورية على كوبري أكتوبر في الإتجاه القادم من المهندسين باتجاه شرق وشمال القاهرة بمدينة نصر والعباسية.

حيث أصيب كوبري 6 أكتوبر في القاهرة بشلل مروري تام جراء سقوط لافتة الإعلانات الضخمة على الإتجاهين القادم والمتجه من وإلي مناطق شمال القاهرة والعباسية ومدينة نصر، وايضا مناطق المهندسين والزمالك.

وكشفت آخر صور لـ الأقمار الصناعية، التابعة لهيئة الأرصاد الجوية عن أجواء شديدة الحرارة ونشاط رياح مثير للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء مع غطاء سحابي يصاحبه سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

سقوط لافتة كوبري أكتوبر

سقوط لافتة كوبري أكتوبر

سقوط لافتة كوبري أكتوبر

وقالت هيئة الأرصاد إن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى طبقا لمحطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية 37 درجة مئوية، وفقا لـ آخر صور الأقمار الصناعية، فمن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى، اليوم الخميس، على القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية.

وتوقعت هيئة الأرصاد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على جميع الأنحاء، بحسب آخر صور لـ الأقمار الصناعية، ليسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء .

سقوط لافتة كوبري أكتوبر

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، نشاطا مثيرا لـ الرمال والأتربة، على أغلب أنحاء الجمهورية وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، وهناك فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة.