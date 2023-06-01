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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كلمة السر المقطورة.. التحريات تكشف مفاجأة عن حادث ميكروباص الأوسطي في الجيزة

حادث ميكروباص الأوسطي
حادث ميكروباص الأوسطي

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تفاصيل حادث إنفجار سيارة ميكروباص على الطريق الدائري الأوسطي بقطاع أكتوبر بنطاق محافظة الجيزة.

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التفاصيل الكاملة لـ حادث ميكروباص الطريق الدائري الأوسطي

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسباب وقوع الحادث، حيث تبين إصطدام سيارة نقل بمقطورة بالميكروباص من الخلف، ونتيجة لأن الميكروباص يعمل بالغاز الطبيعي نتج عن ذلك وقوع إنفجار في إسطوانة الغاز الطبيعي للميكروباص وإشتعال النيران فيه في لحظات.

كما شرحت تحريات أمن الجيزة، بإشراف اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، هروب سائق السيارة نقل من على الطريق الدائري الأوسطي، وذلك بمجرد إصطدامه بالسيارة الميكروباص من الخلف، حيث نتج عن ذلك مصرع 9 أشخاص وأصابة نحو 4 آخرين جراء الحادث المميت.

حادث ميكروباص الأوسطي
حادث الطريق الأوسطي
حادث الاوسطي

التحريات تكشف أسباب حادث ميكروباص الأوسطي

ونقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، جثامين 9 ضحايا جراء حادث إشتعال النيران في السيارة الميكروباص على الطريق الدائري الأوسطي في الجيزة، إلى المشرحة تمهيدا لكشف هويتهم حيث تبين أن من بين الضحايا جثث مجهولة الهوية، كما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، تضمن وقوع حادث مروري على الطريق الدائري الأوسطي، وإشتعال سيارة ميكروباص جراء الحادث، ووقوع ضحايا ومصابين، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء تابعة للإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة، وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

ميكروباص الأوسطي
حادث ميكروباص الاوسطي
حادث ميكروباص الاوسطي

مصرع 9 أشخاص وإصابة 4 آخرين على الأوسطي

بالإنتقال والفحص، تبين من تحريات أجهزة أمن الجيزة، أنه أثناء سير السيارة الميكروباص رقم ف أ ه 628 على الطريق الدائري الأوسطي بقطاع أكتوبر، بالقرب من دوران الواحات أمام مدينة أبناء الجيزة، إصطدمت بها من الخلف سيارة نقل بمقطورة نتج عنها وقوع إنفجار في تنك الغاز الطبيعي وإشتعال الميكروباص في الحال.

وتمكنت وحدات الحماية المدنية في الجيزة من السيطرة على حريق السيارة الميكروباص، ونتج عن الحادث تفحم الميكروباص تماما، ومصرع 9 أشخاص وإصابة 4 آخرين جراء الحادث، وتم نقل الجثامين في أكياس سوداء عبر سيارات الإسعاف إلى الثلاجة تمهيدا للتعرف على هويتهم، والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

تحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وجرى إستكمال الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة في الجيزة لإستكمال التحقيقات في الحادث.

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