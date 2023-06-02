عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كارثة.. النيابة تكشف مفاجأة صادمة في انهيار لافتة كوبري أكتوبر

اللافتة
اللافتة

كشفت النيابة العامة عن مفاجأة كبيرة بالتحقيقات في واقعة انهيار لافتة إعلانات أعلى كوبري أكتوبر بالقاهرة.

سألت النيابة العامة مديرَ الإيرادات والإعلانات بحي حدائق القبة فشهد بأن اللافتة محل الحادث منتهية الترخيص، وأن الجهة الإدارية حررت محضرًا بمخالفتها في فبراير الماضي، وقدم صورة من ملفها.

تلقت النيابة العامة إخطارًا أمسِ الأولَ من يونيو الجاري بانهيار لافتة إعلانات كبيرة أعلى كوبري أكتوبر تحديدًا أعلى عزبة أبو حشيش اتجاه ميدان التحرير نتيجة اعوجاج قاعدتها الحديدية تأثرًا بسوء الأحوال الجوية والعاصفة الترابية، مما أدى إلى سقوطها على سيارتينِ ودراجة آلية وغلق الطريق بالاتجاهين وكسر عواميد للإنارة، وإصابة أربعة أشخاص ووفاة شخص واحد؛ فباشرت النيابة العامة التحقيقات.

 انتقلت لمعاينة محل الحادث، ومناظرة جثمان المتوفَّى، وسؤال المصابينَ.

وعليه أمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة هندسية من محافظة القاهرة لمعاينة الأرض الكائن بها الإعلان محل الواقعة، والاطلاع على ملف تراخيص اللافتة المنهارة وفحصه وبيان مدى سريانه أو انتهائه، وفي الحالة الأولى بيان مدى الالتزام بأعمال الصيانة بها والمسئول عنها ومدى إجرائها وفق المعايير المحددة بمعرفة جهة الإدارة، وفي حالة انتهائه بيان المتسبب عن بقاء اللافتة بعد انتهاء ترخيصها لتحديد المسئول عن الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية قبله، كما استدعت النيابة العامة مسئولي الوكالة مالكة اللافتة لسؤالهم، وجارٍ استكمال إجراءات التحقيق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كارثة.. النيابة تكشف مفاجأة صادمة في انهيار لافتة كوبري أكتوبر

رد فعل مفاجئ من الخطيب لحظة لقاء طاهر أبو زيد في أهلي التجمّع

بعد قرار الاعتزال .. رسالة صادمة من ميرهان حسين وغير متوقعة

مفاجأة.. استبعاد الشناوي من مباراة الأهلي والوداد بنهائي دوري أبطال إفريقيا

الوضع خطير.. بيان عاجل من الطاقة الذرية عن محطة زابوريجيا النووية

لسه 20 يوم | توقّع صادم من الأرصاد بعد العاصفة الترابية

ميرهان حسين تعلن اعتزال الفن.. اعرف الأسباب

عاجل.. استبعاد 7 لاعبين من قائمة الأهلي أمام الوداد

ترشيحاتنا

بفارق نقطة عن الأهلي المتصدر| بيراميدز "الثاني" يفوز على فيوتشر "الثالث" بالدوري.. مشاهد مثيرة

سامح عاشور: حازم الببلاوي أبلغنا بفشل كل المحاولات السلمية لفض رابعة والنهضة

بشرى من الأرصاد خلال الساعات القليلة المقبلة.. تفاصيل

اتحاد الصناعات: 18 مصنعا لإنتاج الضفائر الكهربائية

نحن أبطال إفريقيا.. نجم الوداد يستفز الأهلي قبل المواجهة الحاسمة

بهدف مصطفى فتحي.. بيراميدز يهزم فيوتشر وينفرد بالمركز الثاني في الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتجوزوا بسرعة.. جمال شعبان ينصح بتوديع العزوبية| لهذا السبب

أنا ابني بطل.. رسالة على سيارة من أب تثير ضجة على الفيسبوك

أشخاص لا تقدّرني .. أجرأ إطلالات ميرهان حسين بعد قرار اعتزالها

جمال شعبان : فاكهة صيفية تمنع الجلطات وتعزز قدرة الرجال

فيديو

موعد تحسن حالة الطقس.. إعلان هام من الأرصاد بعد العاصفة الترابية

مراجعة كافة اللوحات ... قرار عاجل من محافظ القاهرة بعد سقوط لافتة بكوبري أكتوبر

عرض مغر لـ كولر.. ماذا يحدث بالأهلي قبل مواجهة الوداد ؟

حرصًا على حياة المواطنين.. قرارات عاجلة بعد سقوط لوحات إعلانية بسبب العاصفة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ