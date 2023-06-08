عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الاتحاد النوعى بأسوان يحتفل باليوم العالمى للبيئة

جانب من الحفل
جانب من الحفل

تحت شعار "أسوان محافظة خالية من البلاستيك"، احتفلت المحافظة ممثلة في الاتحاد النوعى للبيئة، بالتعاون مع الجهات المجتمعية والحزبية الأخرى، بمناسبة اليوم العالمى للبيئة 2023، بحضور القيادات التنفيذية والحزبية والبرلمانية بالمحافظة.

بدأت الاحتفالية بعرض فيلم تسجيلى عن المخاطر البيئية للبلاستيك، وتحدث النائب مجدى الدين حسيبو، عن الاحتفالية هذا العام، والتى تمثل الذكرى الخمسين للاحتفال باليوم العالمي للبيئة، مضيفاً أنه يتم إنتاج أكثر من 400 مليون طن من المواد البلاستيكية سنويًا في جميع أنحاء العالم. 

مستشفيات جامعة أسوان تستقبل وفد هيئة التأمين الصحي الشامل بالأقصر لإبرام التعاقد

لإجراء أعمال صيانة.. قطع مياه الشرب عن بعض مناطق مدينة أسوان

اليوم العالمي للبيئة 

ويتم إعادة تدوير أقل من 10% من إجمالي هذه المواد البلاستيكية وينتهي بما يقدر بنحو 19-23 مليون طن بهذه المواد في البحيرات والأنهار والبحار سنوياً، وهو ما يضر بصحة الإنسان وتلوث النظام البيئى.

فيما أوضح الدكتور أحمد زكى أبو كنيز، رئيس الاتحاد النوعى البيئي بأسوان، خطورة البلاستيك ومخاطر استخداماته وكيفية إعادة تدويره وطرح بدائل له وعمل التوعية بمخاطره إلى أن يتم التخلص منه نهائيا على المدى البعيد، كما أن مصر تنتج من البلاستيك 9.5 مليون طن سنويا، كما أنه يتم التخلص من نصف هذه الكمية بالحرق، لافتاً إلى أن هنا تكمن المشكلة حيث أن حرق البلاستيك ينتج عنه أبخرة الديوكسين، وهي مادة تحتوي على مجموعة من المركبات يعتقد أنها تسبب أورام خبيثة.

تعليم أسوان تنظم الملتقى التوظيفى الشهرى بالتعاون مع مشروع Workforce Egypt

الأولى على إعدادية أسوان: حلمى أكون طبيبة.. ووالدها: نحن أسرة محبة للعلم

جهود 

وتابع الدكتور أبو كنيز بأن الضرورة تحتاج الآن إلى تشريع قوانين تمنع وتعاقب مستخدمي البلاستيك، داعيا في نفس الوقت الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، إلى العمل على جعل عالمنا خالياً من البلاستيك تدريجياً.

وأشار الدكتور محمد نجيب راشد، الأستاذ بكلية العلوم ورئيس لجنة البيئة ورئيس المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئى لمحافظة أسوان، عن البلاستيك والكيمياء ومدى الضرر الواقع على حياتنا وطعامنا من التفاعلات التى تحدث مع استخدامه.

وفى ختام الاحتفالية، تم تكريم عدد من نشطاء البيئة والإعلاميين والصحفيين المشاركين في احتفالية اليوم العالمي للبيئة، وأيضا المشاركين في أنشطة المنصة المحلية للتغيرات المناخية. 

وكان قد اعتمد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2022/2023، حيث بلغت نسبة النجاح النهائية 75.83%، كما بلغت نسبة النجاح 72.2% للصم وضعاف السمع، بينما بلغت 100% للمكفوفين، وكذا 61% للإعدادية المهنية.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان البيئة اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل تحت الـ2000 جنيه|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

أول رد فعل من طارق حامد بعد فسخ تعاقده مع الاتحاد

عاصفة عنيفة تضرب البلاد وحرارة 45 درجة|تحذير عاجل من الأرصاد اليوم

"خبطتين في الرأس"| صدمتان لـ طارق حامد في 24 ساعة.. ماذا يفعل؟

هجمة شتوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: استعدوا للقادم

هل يشعر الإنسان بقرب أجله قبل 40 يومًا من الوفاة؟.. أمين الفتوى يجيب

تفحم 7 سيارات بالكامل.. النيابة تحقق في حريق جراج بجوار ستوديو مصر بترسا

دعاء العواصف الشديدة.. رسول الله حذر من 7 أفعال شائعة فاجتنبوها

موضوعات متعلقة

وفد مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين يزور مستشفى أسوان التخصصي

ترشيحاتنا

شيل الفيشة.. نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء

شكاير مليانة فلوس ومخدرات .. سقوط عصابة سيدات بحدائق القبة |فيديوجراف

الاحتلال الإسرائيلي يُفجر منزل أسير فلسطيني في قلب "رام الله"

بعد تحذيرات الأرصاد .. نصائح القيادة فى الطقس السيئ

دعاء يبعد الشيطان عنك طول اليوم.. 11 كلمة صباحا تزيحه من طريقك

تراجع شديد في سعر الذهب عالميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة لمرحاض طائر يثير جدل رواد السوشيال ميديا.. اعرف القصة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق؟

فوائد مذهلة لتناول التين المجفف .. تعرف عليها

مدرسة خاصة في الأردن تطالب المعلمات بضرورة تنسيق الإنجاب

فيديو

حزب الإخلاص واحترامه للقضاء ورسالة للجماهير.. تصريحات مرتضى منصور في أحدث ظهور

الحكومة تعلن موعد انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة |تغطية خاصة

مش بتاعة سيما| ماذا قال يسري نصر الله عن عبلة كامل ..فيديو جراف

السيسي في أنجولا.. ناقش ملف الاستثمار.. وطالب بوقف إطلاق النار بالسودان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ