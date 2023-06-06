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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم أسوان تنظم الملتقى التوظيفى الشهرى بالتعاون مع مشروع Workforce Egypt

جهود تعليمية بأسوان
جهود تعليمية بأسوان

نظمت مديرية التربية والتعليم بأسوان  ممثلة فى الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال إلي سوق العمل بالتعاون مع مشروع قوي عاملة مصر Workforce Egypt الملتقى التوظيفى لشباب الخريجين وذلك تحت شعار(فرصتك للعمل بالفنادق بالغردقة وسفاجا) بقاعة نادى أعضاء هيئة التدريس بأسوان

ويستهدف الملتقى استقبال خريجى التعليم الفنى، وتنسيق مقابلات بينهم وبين عدة جهات توظيفية بهدف توفير فرص عمل لهم داخل وخارج أسوان ، حيث قام فريق عمل مشروع قوى عاملة مصر وفريق عمل الوحدة الفرعية ، ومكون التوظيف بمدرستى محمد صالح حرب ومحمد محسن شعيب الفنية، بإجراء مقابلات شخصية مع المتقدمين للاختيار وبلغ عددهم ١١٧ باحثاً عن فرصة عمل.

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سوق العمل

والجدير بالذكر أن مشروع قوى عاملة مصر مدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وتستمر فترة عمل المشروع فى مصر خمس سنوات، حيث يعمل المشروع على عدة محاور منها ( ريادة الأعمال والابتكار - التوجيه والإرشاد المهنى - التوظيف و معلومات سوق العمل) .

فى إستجابة لمطالب الأسر وأولياء الأمور مراعاة للظروف المعيشية ، ولتخفيف مشقة وأعباء التنقل عن أبنائهم ، أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لمدير مديرية التربية والتعليم عبد الكريم لطفى بفتح فصول للمرحلة الإعدادية بمدرسة جبل الزلط للتعليم الأساسى بإدارة كوم أمبو ، على أن يبدأ العمل بها خلال العام الدراسى القادم 2023/2024 لتستوعب 60 طالبا وطالبة. 

وليساهم ذلك فى رفع المعاناة عن الطلاب من الذهاب إلى أقرب مدرسة إعدادية عن محل إقامتهم ، والتى كانت تبعد حوالى 4 كم ، وهو ما يتكامل مع الفصول المخصصة للمرحلة الإبتدائية ، والتى تم العمل بها عقب إفتتاح المدرسة خلال العام الدراسى المنقضى 2022/2023.

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أنشطة تعليمية

وقد أكد اللواء أشرف عطية على أننا نعمل دائماً لتلبية المطالب الجماهيرية فى كافة القطاعات ، وخاصة فيما يتعلق بالقطاع التعليمى من أجل تهيئة الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب ، والقضاء على معاناتهم من التنقل لمسافات بعيدة ، وهو ما يساهم بالتالى فى تحفيزهم على النجاح والتفوق والتميز فى التحصيل الدراسى ، وتحقيق أعلى الدرجات العلمية.

ولفت المحافظ إلى أن المنظومة التعليمية تشهد طفرة كبيرة من الإنجازات خلال المرحلة الحالية ، وخاصة فى ظل المدارس التى يتم إنشاؤها أو تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة بها أو الصيانة داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " أو غيرها من القرى الأخرى بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

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