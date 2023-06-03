محافظ أسوان: 136% زيادة عن المستهدف في كميات القمح الموردة

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن تخطى المستهدف فى توريد كميات القمح بنسبة 136 % حيث وصلت إجمالى الكميات الموردة إلى 180 ألف و 356 طن و 850 كجم حتى الآن ، لافتاً إلى أنه تم توريد 137 ألف و 558 طن و 990 كجم بصوامع وشون وبناكر المحافظة ، فيما تم نقل 39 ألف طن و 952 كجم للمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة بالمحافظات الأخرى ، وهو الذى توازى مع تخصيص 2828 طن للتقاوى .

ويأتي ذلك ضمن جهود أجهزة محافظة أسوان لتقديم التسهيلات المختلفة للمزارعين لإنجاح موسم توريد القمح وإستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى لموسم الحصاد 2023 وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

محصول القمح

فيما أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير عام التموين بأنه فى إطار تعليمات الدكتور على مصيلحى وزير التموين ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان فإنه جارى مواصلة المرور الميدانى للجنة المشتركة لمتابعة إلتزام المزارعيين بتسليم كافة كميات القمح ، وبدرجة نقاوة عالية .

وأشار خالد أبو القاسم إلى أن توريد كميات القمح يتم داخل صومعة مطحن أسوان بطاقة 6 ألاف طن ، وأيضاً 5 ألاف طن بشونة مطحن كوم أمبو ، بالإضافة إلى صومعة الراجحى بتوشكى بطاقة 30 ألف طن ، وصومعة مطاحن إدفو بطاقة 25 ألف طن ، علاوة على صومعة مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن ، وهنجر المفالسة بطاقة 30 ألف طن ، وبنكر إدفو بطاقة 35 ألف طن ، فضلاً عن توريد كميات من القمح لصوامع وشون وبناكر محافظات الأقصر وقنا وسوهاج ، وكذا توريد جزء لمراكز تجهيز التقاوى بالبحيرة والعاشر من رمضان وبنى سويف .

إزالة تعديات

وكان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان العميد ياسر عبدالشافي السكرتير العام المساعد بقيادة حملة جديدة لإزالة تعديات في المهد لمخالفة الشروع في إعادة بناء مخالفة بحي الصداقة الجديدة كان قد تمت إزالتها الأسبوع الماضي في حملة ميدانية مكبرة قادها المحافظ، على مساحة 1000 م2.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء بإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة بصورة فورية لفرض هيبة الدولة .

جاء ذلك فور ورود معلومات عن قيام صاحب حالات التعدى بحى الصداقة الجديدة بإعادة الشروع فى البناء المخالف مرة أخرى بنفس الموقع استغلالًا ليوم العطلة الرسمية ، وهى التعديات التى تمت إزالتها الأسبوع الماضى بحملة ميدانية مكبرة بقيادة اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.