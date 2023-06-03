محافظ أسوان: إزالة فورية لمحاولة إعادة بناء مخالف بحى الصداقة الجديد

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان العميد ياسر عبدالشافي السكرتير العام المساعد بقيادة حملة جديدة لإزالة تعديات في المهد لمخالفة الشروع في إعادة بناء مخالفة بحي الصداقة الجديد كان قد تمت إزالتها الأسبوع الماضي في حملة ميدانية مكبرة قادها المحافظ، على مساحة 1000 م2.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء بإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة بصورة فورية لفرض هيبة الدولة .

إزالة تعديات

جاء ذلك فور ورود معلومات عن قيام صاحب حالات التعدى بحى الصداقة الجديد بإعادة الشروع فى البناء المخالف مرة أخرى بنفس الموقع استغلالًا ليوم العطلة الرسمية ، وهى التعديات التى تمت إزالتها الأسبوع الماضى بحملة ميدانية مكبرة بقيادة اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

وشارك في الحملة المهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان ، ونواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء ، والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بعدد من اللودارات وسيارات النقل الثقيل حيث تم أيضاً رفع مخلفات البناء ، والتشوينات من الطوب ومواد البناء المستخدمة .

فى السياق نفسه داهتم الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان محاولة تعدى بالبناء بشارع المطار القديم بنطاق حى غرب حيث تم رفع كافة التشوينات من الطوب ومواد البناء ، والتحفظ عليها ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وذلك من خلال نواب رئيس المدينة محمد ممدوح ، ومحمد حسين ، وبمشاركة رئيس الحى والعاملين فيه .

وتستكمل الأجهزة المعنية جهودها لتنفيذ المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وفى هذا الشأن أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أنه تم تنفيذ 90 % من الخطة العامة لرصف الطرق التى يصل إجمالى أطوالها إلى 52 كم ، وبإعتمادات 106 ملايين جنيه.

جهود

وقال المحافظ إنه تم إعطاء تعليمات لمسئولى مديرية الطرق بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة إنهاء أعمال الرصف والتطوير الجارية بالطرق الرئيسية والداخلية بمدن المحافظة من أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة .

من جانبه أوضح المهندس أحمد الملوانى مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة، أنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان تم الإنتهاء من أعمال الطبقة السطحية بعمارات الوادى ، وأمام مستشفى التأمين الصحى ، وجارى تنفيذ أعمال الترميم والكشط والطبقة السحية بالحارة الشرقية بكورنيش النيل القديم ، توازياً مع إستكمال أعمال الرصف بنطاق حى العقاد وإمتداده ، ومداخله ، وشارع الفنادق.