عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: إزالة فورية لمحاولة إعادة بناء مخالف بحى الصداقة الجديد

جهود إزالة التعديات
جهود إزالة التعديات بأسوان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان العميد ياسر عبدالشافي السكرتير العام المساعد بقيادة حملة جديدة لإزالة تعديات في المهد لمخالفة الشروع في إعادة بناء مخالفة بحي الصداقة الجديد كان قد تمت إزالتها الأسبوع الماضي في حملة ميدانية مكبرة قادها المحافظ، على مساحة 1000 م2. 

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء بإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة بصورة فورية لفرض هيبة الدولة .

إزالة 21 تعديا ورفع تراكمات المخلفات في أسوان ونصر النوبة والبصيلية

تعرف على جهود التضامن ومحافظة أسوان لإنشاء سوق تجزئة مؤمن بكوم أمبو

إزالة تعديات

جاء ذلك فور ورود معلومات عن قيام صاحب حالات التعدى بحى الصداقة الجديد بإعادة الشروع فى البناء المخالف مرة أخرى بنفس الموقع استغلالًا ليوم العطلة الرسمية ، وهى التعديات التى تمت إزالتها الأسبوع الماضى بحملة ميدانية مكبرة بقيادة اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

وشارك في الحملة المهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان ، ونواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء ، والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بعدد من اللودارات وسيارات النقل الثقيل حيث تم أيضاً رفع مخلفات البناء ، والتشوينات من الطوب ومواد البناء المستخدمة .

فى  السياق نفسه داهتم الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان محاولة تعدى بالبناء بشارع المطار القديم بنطاق حى غرب حيث تم رفع كافة التشوينات من الطوب ومواد البناء ، والتحفظ عليها ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وذلك من خلال نواب رئيس المدينة محمد ممدوح ، ومحمد حسين ، وبمشاركة رئيس الحى والعاملين فيه .

وتستكمل الأجهزة المعنية جهودها لتنفيذ المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وفى هذا الشأن أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أنه تم تنفيذ 90 % من الخطة العامة لرصف الطرق التى يصل إجمالى أطوالها إلى 52 كم ، وبإعتمادات 106 ملايين جنيه.

محافظ أسوان: تنفيذ 90% من خطة رصف الطرق باعتمادات 106 ملايين جنيه

محافظ أسوان : توريد 174 ألف طن قمح

جهود

وقال المحافظ إنه تم إعطاء تعليمات لمسئولى مديرية الطرق بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة إنهاء أعمال الرصف والتطوير الجارية بالطرق الرئيسية والداخلية بمدن المحافظة من أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة .

من جانبه أوضح المهندس أحمد الملوانى مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة، أنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان تم الإنتهاء من أعمال الطبقة السطحية بعمارات الوادى ، وأمام مستشفى التأمين الصحى ، وجارى تنفيذ أعمال الترميم والكشط والطبقة السحية بالحارة الشرقية بكورنيش النيل القديم ، توازياً مع إستكمال أعمال الرصف بنطاق حى العقاد وإمتداده ، ومداخله ، وشارع الفنادق.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تكشف عن تفاصيل الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية

نزل تاني عند الـ2000|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

عاصفة كوبري أكتوبر| النيابة تكشف المتورطين في انهيار اللافتة الإعلانية.. وتصدر قرارات عاجلة

ممكن أموت نفسى.. زوجة حسن شاكوش تفضح أسراره وقصة الـ 2 مليون جنيه

إيجابي ومحفز.. خبير اقتصاد يكشف تأثير قرار خفض مبلغ التخليص الجمركي المسبق على الأسواق

استعدوا لزلزال مدمر.. تحذير مرعب من عالم الزلازل الهولندي للعالم

مجنون.. مدرب الوداد يفتح النار على كولر قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

إحالة رئيس مدينة كفر الشيخ للمحاكمة العاجلة بتهمة التزوير

موضوعات متعلقة

تعرف على جهود التضامن ومحافظة أسوان لإنشاء سوق تجزئة مؤمن بكوم أمبو

ترشيحاتنا

طلاب العلمي ينتهون من امتحان الحديث.. ووكيل الأزهر يوجه بتوزيع المياه الباردة عليهم

16 نوعا من الكلاب و4 ثعابين.. قائمة محظورات الحيوانات الخطرة بالقانون الجديد

بـ3 مليارات جنيه.. شاهد مدبولي يتفقد مشروع إنشاء رصيف 100 بميناء الدخيلة

شاهد.. كواليس جديدة من حفل زفاف ولي العهد الأردني

لجذب السائحين.. مدبولي يتفقد أعمال تطوير المتحف اليوناني بالإسكندرية

سقوط قتيل و15 جريحاً في حريق مروع بـ روما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفضل محتواه.. أهمية غير متوقعة لاستخدام زيت السمسم للرضع والأطفال

الخالة الصغيرة ترد: لم أعد أتحمله ولا أريد الطلاق للمرة الثانية.. شاهد الإجابة

طريقة عمل فتة شاورما ميكس| أحلى من المطاعم

تناول هذه الأطعمة يمنع انسداد الشرايين.. احرص عليها

فيديو

علقة موت.. محمد رمضان: أمى ضربتنى بسبب الأهرامات !.. فيديو

بسبب زوجها.. وفاء عامر تفجر مفاجأة وتبكي على الهواء.. فيديوجراف

خيانة.. ياسمين عز تنقذ زوجين من الطلاق وتكشف حقيقة مقلب رامز| فيديوجراف

ممكن أموت نفسى.. زوجة حسن شاكوش تفضح أسراره وقصة الـ 2 مليون جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ