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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كريم أشرف أول الإعدادية بأسوان: بذاكر7ساعات وتوقعت التفوق لأنى تعبت

كريم أشرف أول الشهادة
كريم أشرف أول الشهادة الإعدادية بأسوان

" الناجح يرفع ايده " " ولكل مجتهد نصيب " شعار يرفعه أوائل الشهادات العامة، والذين لم يحققوا النجاح فقط، بل يحققوا التفوق والتميز ليسطروا أسماؤهم، بأحرف من نور فى سجل قائمة الشرف

وفى هذا الصدد نستعرض عبر منصة " صدى البلد " قصة نجاح وتفوق وتميز الأول على الشهادة الإعدادية بأسوان للعام الدراسى 2023/2023 ، وهو الطالب كريم أشرف فكرى من مركز إدفو. 

 

أوائل الشهادة الإعدادية 

وقد عبر الطالب كريم أشرف عن سعادته وفرحته فور علمه بالنجاح والتفوق والحصول على المركز الأول فى الشهادة الإعدادية، ولا أثلج صدره، وزاد من فرحته هو ما راه من الفرحة الكبيرة التى عمت أسرته وأهله.

وقال بأن والده هو من أبلغه بهذا النجاح، وهذا التفوق، وكان فى قصة السعادة والفرحة، وعن ساعات المذاكرة التى كان يقضيها، والتى ساهمت، وكانت سبباً مباشراً فى هذا النجاح والتفوق ، فأكد بأنه كان يحرص على المذاكرة على مدار 7 ساعات يومياً. 

وأضاف أول الشهادة الإعدادية بأنه كان يتوقع هذا التفوق، لأنه تعب وأجتهد كثيراً على مدار العام الدراسى حيث أنه كان يتقن المذاكرة، ويتقن مراجعة دروسه أولاً بأول، وكانت المكافأة والجزاء الطيب من الله عزوجل بهذا النجاح والتفوق والحصول على المركز الأول. 

وأشار الطالب كريم أشرف إلى أنه حصل على 279.5 درجة من 280.. ونقصت نص درجة في مادة العلوم في إمتحانات الترم الأول.. لكن الترم التاني منقصتش، وحقق الدرجات النهائية فى كل المواد، لأنى مكنتش قلقان من الإمتحانات، وكان يراجع إجاباته بعد كل إمتحان . 

فيما أعرب والد كريم عن فرحته وسعادته البالغة لتفوق ابنه، وهو كان قد اجتهد على مدار العام الدراسى، ويستحق هذا التميز، فالحمد الله على هذا الكرم والفضل. 

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النجاح والتفوق 

وفى نفس السياق أثنى عم الطالب كريم على تفوق أبن أخيه، وهو وجميع أفراد العائلة فرحين وفخورين بهذا النجاح والتفوق، وحصول كريم على المركز الأول فى الشهادة الإعدادية. 

وكانت قد أعلنت مديرة التربية والتعليم فى أسوان اليوم الإثنين أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 بمدارس محافظة أسوان، وجميعهم حاصلين على مجموع ٢٧٩.٥ درجة. 

وجاءت أسماء طلاب أوائل الشهادة الإعدادية العامة واللغات كالتالى: مصطفى أحمد ابراهيم محمد الأول بمدرسة أحمد عيد الإعدادية التابعة لإدارة إدفو ، والذى حصل على مجموع درجات ٢٧٩.٥ درجة ، ومريم محمد ربيع متولى، الأول مكرر، والتى حصلت على مجموع ٢٧٩.٥ درجة ، والتابعة لمدرسة المعمارية الإعدادية المشتركة بإدارة إدفو ، ولجين محمد محمود، الأول مكرر، بمجموع ٢٧٩.٥ درجة ، بمدرسة ملحقة أم المؤمنين الإعدادية بنات ، التابعة لإدارة إدفو التعليمية ، وكذلك أيضاً نور عمر أحمد مصطفى، الأول مكرر، والحاصلة على مجموع ٢٧٩.٥ درجة، بمدرسة ملحقة أم المؤمنين الإعدادية بنات ، إدارة إدفو التعليمية.

كما تضمنت قائمة الأسماء كريم أشرف فكرى، الأول مكرر، بمجموع ٢٧٩.٥ درجة، التابع لإدارة إدفو التعليمية، ومنة الله جابر، الأول مكرر بمجموع ٢٧٩.٥ درجة ، التابعة لإدارة إدفو التعليمية ، وملك حسين محمد سليم ، الأول مكرر، والحاصلة على مجموع ٢٧٩.٥ درجة، بمدرسة ام المؤمنين الإعدادية بنات، التابعة لإدارة إدفو، وعمرو أحمد مصطفى، الأول مكرر ، بمجموع ٢٧٩.٥ درجة، بمدرسة الشهيد عمرو فريد عبدالظاهر، التابع لإدارة أسوان التعليمية ، وشهد عاطف محمد، الأول مكرر، بمجموع ٢٧٩.٥ درجة، التابع لإدارة كوم أمبو التعليمية.

والجدير بالذكر أنه إعتمد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2022/2023، حيث بلغت نسبة النجاح النهائية 75.83%، كما بلغت نسبة النجاح 72.2% للصم وضعاف السمع، بينما بلغت 100% للمكفوفين، وكذا 61% للإعدادية المهنية.

وخلال اعتماد النتائج عرض مدير مديرية التربية والتعليم عبدالكريم لطفى على اللواء أشرف عطية، تحليلا شاملا للنتائج للتأكد من حصول كل طالب على الدرجات المستحقة له، والتى تتناسب مع مستواه الحقيقى فى التحصيل الدراسى، وأيضا عدم وجود أى حالات غش جماعى، بالإضافة إلى أن المتفوقين والأوائل ينتسبون إلى مدارس ومناطق وإدارات تعليمية متنوعة، وهو الذى يؤكد النزاهة والشفافية سواء فى أعمال المراقبة للجان أو التصحيح أو رصد الدرجات بالكنترول.

ومن جانبه أوضح عبدالكريم لطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة واللغات بلغ 27 ألفا و334 طالبا وطالبة، نجح منهم 20 ألفا و728 طالبا وطالبة، فيما سيقوم بأداء امتحانات الدور الثانى 6 آلاف و606 طلاب وطالبة.

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