محافظ أسوان يتفقد سيارات منظومة النظافة الجديدة

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان دفعة جديدة من معدات وسيارات منظومة النظافة ، والتى تم توريدها للمحافظة بواقع 7 سيارات قلاب سعة 5 أطنان، بجانب 2 سيارة فنطاس مياه بسعة 4 م3، وهى التى تأتى ضمن أسطول يضم 40 سيارة ولودر ومكنسة وفنطاس ومعدات للغسيل والتنظيف والجلى بالطرق العامة والأماكن السياحية جارٍ استكمال توريدهم مرحليًا ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2022/2023 بتكلفة إجمالية تصل لأكثر من 70 مليون جنيه.

وخلال مشاهدته للتجربة العملية لتشغيل السيارات الجديدة برفقة الدكتورة غادة أبوزيد نائب ، وأيضًا المهندس مصطفى جلال المشرف العام على جراجات النظافة، والمهندس أحمد حلفاوى مدير إدارة المخلفات الصلبة.

منظومة النظافة الجديدة

أكد اللواء أشرف عطية على أننا عازمون بكل جدية وإصرار لدعم منظومة النظافة الجديدة بكل السيارات والمعدات المختلفة التى تسهم فى إنجاح المنظومة داخل مختلف مدن ومراكز المحافظة، لتحقيق رضا المواطن فى الشارع الأسوانى، وخلق الأجواء الحضارية أمام الزائرين من الأفواج السياحية ، وأيضًا المصريين ليستمتعوا بالبانوراما الجمالية التى تمتلكها عاصمة المشاتى.

ولفت محافظ أسوان إلى أنه يتم تطبيق سياسة الثواب والعقاب بإثابة المتميزين، ومعاقبة المقصريين، وهو الذى يتكامل مع إجراء الصيانة والفحص الفنى المستمر، فضلًا عن توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر وغيرها حتى يتسنى الحفاظ على هذه السيارات والمعدات من أى أعطال مستقبلية، ولكى تعمل بالكفاءة والجودة المطلوبة.

وكان قد اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أسماء العاملين الذين اختيروا لتولي مهام ومسؤولية 14 إدارة بالديوان العام.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة العمل الحكومي والإداري وفقاً لرؤية مصر 2030، وفي ضوء رؤية المحافظة للارتقاء بمنظومة العمل وذلك عقب اجتيازهم للمقابلات الشخصية التى خضعوا لها في المسابقة التي تم فتح باب التقدم لها خلال الفترة الماضية، وتقدم لها 33 من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات والجهات الحكومية المختلفة وفقاً للشروط والضوابط المنظمة.

الكوادر الشبابية

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية أننا نعمل بشكل مستمر على تطوير منظومة العمل، واختيار الكوادر الشبابية المدربة والمؤهلة، والتي تمتلك الخبرة، وتتميز بالكفاءة والجدية في أداء الأعمال المنوطة لهم بكل تفان وإخلاص حيث يتم تصعيدهم لتولي المناصب القيادية ليكونوا نماذج يحتذى بها لزملائهم داخل دولاب العمل.

ولفت أشرف عطية إلى أنه بالتوازى مع ذلك يتم تكوين فريق من الصف الثانى والثالث من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات المختلفة، وخلق روح التنافس الإيجابي والبناء لديهم حتى يستطيعوا تحمل المسؤولية، والتعامل مع التحديات بالكفاءة والجدية المطلوبة.