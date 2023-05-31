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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قومي المرأة بأسوان: تنظم 33 جلسة دوار بقرى حياة كريمة

جهود وأنشطة المجلس
جهود وأنشطة المجلس القومى للمرأة بأسوان

يستكمل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان تنظيم برنامج جلسات الدوار للتوعية المجتمعية ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية لدعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى بالقرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

من جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة على بالتعاون مع علماء ومشايخ الأوقاف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية تم تنظيم عدد 33 من جلسات الدوار والتى إستهدفت توعية 1650 من السيدات والرجال والشباب وأيضاً الأطفال من أهالى قرى ونجوع البصيلية قبلى والحمام والدومارية والأشراف والرديسية بحرى ووادى عبادى الشاذلية ووادى عبادى الزهراء بمركز إدفو ، بالإضافة إلى قرى العتمور قبلى والمنشية الجديدة والكفور والأحمدية بمركز كوم أمبو.

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جلسات الدوار

وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى بأن الجلسات تناولت مناقشة القضية السكانية ، وزواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء ، وغيرها من الموضوعات والتحديات المجتمعية وأساليب رفع الوعى الثقافى والتعليمى والإجتماعى لدى جميع أفراد الأسرة .

واستضافت محافظة أسوان اليوم الأربعاء فعاليات الاحتفال بـ"يوم أفريقيا" بمناسبة الذكرى الستين لإنشاء منظمة الوحدة الأفريقية "الاتحاد الأفريقى حالياً"، وذلك فى إطار الاهتمام الكبير والملحوظ الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق التلاحم والتكاتف بين الدول الأفريقية ، وتعزيز أواصر العلاقات بين مصر وأشقائها الأفارقة رسمياً وثقافياً وشعبياً وعلمياً.

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السفراء الأفارقة 

واستقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الوفد الدبلوماسى رفيع المستوى من سفراء الدول الأفريقية الصديقة والشقيقة بحضور عميد السفراء الأفارقة سفير دولة الكاميرون الدكتور محمدو لابارنج ، ويضم الوفد 18 سفيراً من دول الكونغو وكوت ديفوار وغينيا الاستوائية، وبوروندى وغانا ، وتشاد والنيجر ومالى وتنزانيا ومالاوى وأثيوبيا وبوركينا فاسو وغينيا ، فضلاً عن رئيس الوفد الدائم للاتحاد الأفريقى لدى جامعة الدول العربية ، وأيضاً القائمين بأعمال سفارات ليبريا وكينيا والسنغال.

وتضمن برنامج وفد السفراء الأفارقة زيارة السد العالى وقرية فارس ، علاوة على المركز الثقافي الأفريقى للاطلاع على المشروعات القومية والتنموية المنفذة على أرض المحافظة، فضلاً عن تقديم عروض فنية لفرق الفنون الشعبية حيث أبدى وفد السفراء الأفارقة إعجابهم بما تشهده أسوان من مشروعات عملاقة غير مسبوقة فى كافة قطاعات العمل العام.

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