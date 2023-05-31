محافظة أسوان: نتواصل مع "التضامن" لمضاعفة التعويضات لمتضرري حريق شارع بورسعيد

أكد محمد حسن، المتحدث باسم محافظة أسوان، أن حريق شارع بور سعيد بدأ بمحل، وبعد ذلك وصل الحريق لـ 18 محلا آخر، وعمارة بجوار المحلات، ثم تدخلت 8 سيارات إطفاء ونجحت في السيطرة على الحريق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن محافظ أسوان تواصل مع وزارة التضامن لـ مضاعفة التعويضات من 20 ألف لـ 40 ألف، وأن هذا التعويض سيكون بعد بيان النيابة لمعرفة سبب الحريق.

ولفت إلى أن المحافظ وجه بعمل سوق تجزئة كبير بمدينة كوم أمبو، بـ حادث حريق شارع بور سعيد، وأن هذه المدينة ستكون على 5 أفدنة، لـ استيعاب المحلات الموجودة في المنطقة " المحلات العشوائية".

وأشار إلى أن أصحاب المحلات التى تعرضت لـ الحريق من الممكن أن يتم نقلهم لـ المدينة الجديدة، وأنه سيتم عمل دراسة لمن سنقل ومن سيظل فى الشارع.

وكشف أن محافظ أسوان وجه بضرورة التخلص من المواقف العشوائية ونقلهم لـ مواقف حضارية.

وأوضح أن المحافظة ستتخذ قرارات سريعة قبل العيد، لكل متضرر من حريق بورسعيد اليوم.

