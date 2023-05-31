محافظ أسوان : مسابقة لاختيار 14 مديرًا بالديوان العام للدفع بوجوه جديدة

ضمن رؤية المحافظة لإختيار الأكفأ والأنسب من القيادات المحلية للإرتقاء بمنظومة العمل العام ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطوير منظومة العمل الحكومى والإدارى وفقًا لرؤية مصر 2030؛ ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماع لجنة إختيار مديرى 14 إدارة بالديوان العام ، وهى المسابقة التى تم فتح باب التقدم لها خلال الفترة الماضية ، وتقدم لها 33 من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات والجهات الحكومية المختلفة وفقاً للشروط والضوابط المنظمة .

منظومة العمل

وقد أكد محافظ أسوان على أن تنظيم هذه المسابقة يستهدف تنشيط العمل ، والدفع بوجوه جديدة شابة يتم إختيارها وفق ضوابط وقواعد صارمة ، قادرة على الإبتكار والإبداع والعمل بروح الفريق الواحد ، مشيراً إلى أنه سيتم تنظيم دورات تدريبية مكثفة للذين تم إختيارهم ، حتى تستطيع هذه القيادات الإلمام بمهامهم ويصبحوا عناصر متميزة قادرة على النهوض بمحافظة أسوان فى جميع المجالات .

هذا ويستكمل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان تنظيم برنامج جلسات الدوار للتوعية المجتمعية ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية لدعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى بالقرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

جهود وأنشطة

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة على بالتعاون مع علماء ومشايخ الأوقاف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية تم تنظيم عدد 33 من جلسات الدوار والتى إستهدفت توعية 1650 من السيدات والرجال والشباب وأيضاً الأطفال من أهالى قرى ونجوع البصيلية قبلى والحمام والدومارية والأشراف والرديسية بحرى ووادى عبادى الشاذلية ووادى عبادى الزهراء بمركز إدفو ، بالإضافة إلى قرى العتمور قبلى والمنشية الجديدة والكفور والأحمدية بمركز كوم أمبو.

وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى بأن الجلسات تناولت مناقشة القضية السكانية ، وزواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء ، وغيرها من الموضوعات والتحديات المجتمعية وأساليب رفع الوعى الثقافى والتعليمى والإجتماعى لدى جميع أفراد الأسرة .

وكانت قد استضافت محافظة أسوان اليوم الأربعاء فعاليات الاحتفال بـ"يوم أفريقيا" بمناسبة الذكرى الستين لإنشاء منظمة الوحدة الأفريقية "الاتحاد الأفريقى حالياً"، وذلك فى إطار الاهتمام الكبير والملحوظ الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق التلاحم والتكاتف بين الدول الأفريقية ، وتعزيز أواصر العلاقات بين مصر وأشقائها الأفارقة رسمياً وثقافياً وشعبياً وعلمياً.