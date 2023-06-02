محافظ أسوان: تنفيذ 90% من خطة رصف الطرق باعتمادات 106 ملايين جنيه

تستكمل الأجهزة المعنية جهودها لتنفيذ المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وفى هذا الشأن أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه تم تنفيذ 90 % من الخطة العامة لرصف الطرق والتى يصل إجمالى أطوالها إلى 52 كم ، وبإعتمادات 106 مليون جنيه.

خطة الرصف

وقال المحافظ إنه تم إعطاء تعليمات لمسئولى مديرية الطرق بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة إنهاء أعمال الرصف والتطوير الجارية بالطرق الرئيسية والداخلية بمدن المحافظة من أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة .

من جانبه أوضح المهندس أحمد الملوانى مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة، أنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان تم الإنتهاء من أعمال الطبقة السطحية بعمارات الوادى ، وأمام مستشفى التأمين الصحى ، وجارى تنفيذ أعمال الترميم والكشط والطبقة السحية بالحارة الشرقية بكورنيش النيل القديم ، توازياً مع إستكمال أعمال الرصف بنطاق حى العقاد وإمتداده ، ومداخله ، وشارع الفنادق.

جهود مكثفة

بينما تم الإنتهاء بنسبة 100 % من أعمال رصف منطقة أطلس ، وشارع كسر الحجر في القطاع الذى تم نهو أعمال الإحلال والتجديد به لشبكات المياه ، وكذا الطرق الداخلية لمستعمرة السد العالى شرق وذلك بنطاق مركز ومدينة أسوان.

وأشار مدير عام الطرق إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال طبقة الأساس بشارع التحرير ، وبدء الطبقة السطحية ، بينما تم الإنتهاء بنسبة 100 % من أعمال رصف شوارع 23 يوليو ، والمعبد " ميدان الجابرى والمركز " ، وكذا رصف طريق كورنيش النيل بإدفو " المستشفى ، البنوك والعرضيات ".

وأضاف أحمد الملوانى بأنه تواكب مع ذلك إستكمال أعمال الرصف للطرق الداخلية بشارع الجبانة بالغابة ، وطريق أسوان / القاهرة الزراعى ، وشارع أبو بكر الصديق بنطاق مركز ومدينة دراو ، وفى نفس السياق جارى إستكمال أعمال الرصف للطرق الداخلية بنطاق مركز ومدينة نصر النوبة.