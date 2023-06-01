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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتفقد مركز بحوث الزلازل الإقليمى

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بزيارة ميدانية لمركز بحوث الزلازل الإقليمى ، بحضور الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ، ونائب رئيس مجلس إدارة مركز بحوث الزلازل الأقليمى بأسوان ، والدكتور السيد عبد العظيم أستاذ ديناميكية الأرض بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ، ومدير مركز بحوث الزلازل الإقليمى بأسوان ، والمهندس محمد عرابى خليل رئيس الإدارة المركزية للبحوث وتوشكى بالهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان

وعقب قيامه بتفقد معامل ومكونات المركز ، والتى تضم أحدث الأجهزة التكنولوجية لرصد الأنشطة الزلزلاية أكد اللواء أشرف عطية على أهمية تكامل وتضافر جهود كافة الجهات ، والمراكز البحثية من أجل تحقيق أعلى معدلات الأمان ، وأيضاً التنسيق قبل الشروع فى تنفيذ المشروعات المختلفة ، والتى تحتاج إلى الرأى العلمى السديد مما يساهم فى نجاحها ، وعدم إهدار أموال الدولة.

 

مركز بحوث

ولفت المحافظ إلى أنه تم التنسيق مع مركز بحوث الزلازل الإقليمى بتشكيل لجنة فنية ستقوم بالإعداد لإنشاء شاهد سياحى على نقطة مرور مدار السرطان داخل المحافظة بطريق أسوان / أبو سمبل ليصبح مزاراً ومقصداً سياحياً للحركة السياحية الوافدة. 

وخلال زيارته للمركز إستمع محافظ أسوان لعرض عن الأنشطة والمشروعات التى يقوم بها المركز الإقليمى للزلازل بأسوان ، وهو الذى يأتى ضمن الشبكة المحلية لرصد الزلازل بنطاق محافظة أسوان بإعتبارها الشبكة القومية للزلازل لجمهورية مصر العربية حيث تتألف الشبكة القومية للزلازل من أكثر من 70 محطة موزعة على القطر المصرى منها 10 محطات بأسوان ، بالإضافة إلى 15 محطة لرصد النشاط الزلزالى خاصة بالجزء الشمالى من بحيرة السد العالى. 

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نشاط

كما يوجد مرصد الإشعاع الشمسى بمدينة أبوسمبل السياحية ، والذى يقوم بتصوير البقع الشمسية وتصوير إقتران كوكبى الزهرة والمشترى ، هذا بجانب وجود وحدة جسات التربة ، وهى وحدة مختصة بالمشاركة لإعداد التقارير لمشروعات البنية التحتية والطرق والكبارى والمبانى الخدمية ، مع مراقبة المياه الجوفية بالمواقع الأثرية لحمايتها من التلف. 

وفى ختام زيارته قام الدكتور جاد القاضي ، والدكتور السيد عبد العظيم بإهداء درع المركز لمحافظ أسوان تقديراً على إهتمامه بجهود المركز ، وحرصه على زيارته كأول محافظ يتفقد أنشطة المركز العلمية .

وكان قد قاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان حملة ميدانية مكبرة لإزالة 4 حالات تعدى على مساحة 1300 م2 بنطاق حى الصداقة الجديدة ، منهم حالتين تقع على مساحة 700 م2 خلف إسكان الشباب بجوار مسجد " أبو بكر الصديق " . 

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