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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظة أسوان تكشف تفاصيل إنشاء سوق تجزئة كبير في كوم أمبو

كوم أمبو
كوم أمبو

كشف محمد حسن، المتحدث باسم محافظة أسوان، تفاصيل حريق أسوان الذي وقع اليوم، بشارع بور سعيد، وموقف وزارة التضامن من صرف التعويضات للمتضررين.

وقال حسن، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن حريق أسوان اليوم امتد لـ18 محلا و5 وحدات سكنية بإحدى العمائر، مشيرا إلى أن قوات الحماية المدنية نجحت –عبر 8 سيارات إطفاء ومنظومة الحريق بالشارع- في منع حدوث كارثة في السوق.

ولفت محمد حسن، إلى أن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، طالب وزارة التضامن بمضاعفة التعويضات من 20 لـ40 ألف جنيه للمحال والشقق المتضررة من حريق أسوان.

وأكد متحدث محافظة أسوان، أن المحافظ كلف بإنشاء سوق تجزئة كبير في «كوم أمبو»؛ لتفريغ المدينة من البيع العشوائي وخاصة شارع بورسعيد المخصص لبيع السجاد والمفروشات، بالإضافة إلى مجمعين تم إنشاؤهما بنسبة 70% على مساحة 16 ألف متر مربع في منطقة رؤوف والكافور.

محافظة أسوان حريق أسوان أسوان التعويضات محافظ أسوان

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