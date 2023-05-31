تضامن أسوان: 30 ألف جنيه تعويضا لكل متضرر بحريق شارع بور سعيد

أكد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن بـ أسوان، أن حريق شارع بور سعيد بـ أسوان، كله ينحصر في 18 محلا، و5 شقق، وكشك، ولا توجد أي خسائر بشرية.

وأضاف "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن كل متضرر سيحصل على 30 ألف جنيه، منهم 20 من التضامن، و10 من بنك ناصر.

ولفت إلى أن التعويض سيكون لـ المحال والشقق، وسيتم صرف المبلغ بعد قرار النيابة، وبعد التأكد من عدم وجود شبة جنائية.

وأشار إلى أن الخسائر المادية كبيرة، وأن الـ 18 محلا تعرضت لـ ضرر كبير، وأن وزارة التضامن ستوفر التعويضات.

