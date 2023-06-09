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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خصم 15% على جوال iPhone 14 Pro Max في السعودية

Apple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 14 Pro Max

تقدم شركة "آبل" الأمريكية جوالها الرائد آيفون 14 برو ماكس الجديد بحزمة من المميزات الرائعة، منها واجهة زجاجية مدعّمة ببلورات النانو سيراميك الصلبة للغاية التي تتفوق بصلابتها على معظم المعادن وبالتالي تضمن متانة وقوة تحمل تدوم لفترات طويلة.

من مميزات جوال  آيفون  14 برو ماكس الجديد أنه ببطارية تدوم معك طوال النهار، احصل بشحنة واحدة على 29 ساعة من تشغيل الفيديو، بالإضافة إلى العقل المدبر للجهاز بأكمله، وحدة معالجة مركزية فريدة من نوعها حصرية لهواتف آبل، معالج A16 مع وحدة CPU سداسية النوى أسرع من اي وقت مضى.

يتوفر جوال Apple iPhone 14 Pro Max على موقع أمازون المملكة العربية السعودية بخصم كبير يصل إلى 15% عن سعره الأصلي، وأصبح معروض للبيع حاليا بسعر 4,899 ريال سعودي فقط، مع إصدار سعة التخزين 256 جيجابايت روم، في السطور التالية نرصد كل تفاصيله.

Apple iPhone 14 Pro Max

مواصفات Apple iPhone 14 Pro Max

يأتي مع شاشة LTPO Super Retina XDR OLED مقاس 6.7 بوصة، دقة وضوح 1290x2796 بيكسل، كثافة بيكسلات 460 بيكسل لكل بوصة، معدل تحديث شاشة 120 هرتز، درجة سطوع 1000 شمعة لكل متر مربع بشكل قياسي وذروة السطوع 2000 شمعة، الشاشة محمية بطبقة واقية من Ceramic Shield glass

يتم تشغيل الجوال بواسطة معالج A16 Bionic من آبل، سداسي النوى، بدقة تصنيع 4 نانو، بتردد ميقاتي أقصى 3ز46 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات الجرافيك خماسية النوى، مع 16 مليار وحدة ترانزستور تقريباً لمستويات سرعة وكفاءة مذهلة، يقترن المعالج مع ذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت رام وسعة تخزين إما 128 أو 256 أو 512 جيجابايت  أو 1 تيرابايت روم.

يحزم جوال  آبل آيفون  بطارية سعتها 4323 مللي أمبير في الساعة غير قابلة للإزالة تدعم الشحن بقوة 16.68 وات وتصل من 0 إلى 50% خلال 30 دقيقة، كما أنه يدعم الشحن اللاسلكي بقوة 15 وات والشحن العكسي  بقوة 7.5 وات.

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بالنسبة لإمكانيات التصوير، نجد إعداد كاميرات ثلاثية في اللوحة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة مع تقنيات dual pixel PDAF و , sensor-shift OIS التي تحافظ على ثبات الصورة ومنعها من الاهتزاز، الكاميرا الثانية تليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابيكسل مع تقريب بصري  3x وتقنيات التثبيت البصري وPDAF، كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابيكسل، كاميرا السيلفي بدقة 12 ميجابيكسل مع تقنيات PDAF.

يأتي الجهاز بمجموعة من المستشعرات منها Face ID والتسارع والتقارب والبوصلة والجيروسكوب والبارومتر، كما أن الجهاز به خاصية إرسال وتلقي الرسائل عبر الأقمار الصناعية بدلا من الشبكات التقليدية للهواتف.

بالنسبة للبرمجيات، نجد أن نظام التشغيل iOS 16 يمكن ترقيته إلى iOS 16.5 ووزن إجمالي للجهاز 240 جرام و سمك 7.9 ملم.

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