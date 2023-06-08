اعرف طرز أجهزة آيباد التي ستحصل على نظام iPad OS 17

أعلنت شركة آبل عن نظام تشغيلها الأحدث iPadOS 17 المخصص لأجهزة آيباد iPad، والذي سيصل إلى أجهزة iPad في شهر سبتمبر القادم، والذي سيأتي مع تحسينات كبيرة منها Stage Manager ، بالإضافة إلى تخصيص Lock Screen أو قفل الشاشة وعناصر واجهة مستخدم الشاشة الرئيسية التفاعلية.

وخصصت شركة آبل عددا من أجهزة آيباد للحصول على النظام الجديد iPadOS 17 فيما أسقطت الدعم عن عدد آخر من الأجهزة، ويعني عدم حصول هذه الأجهزة على التحديث أنها لن تستطيع تشغيل الميزات الجديدة التي تم إطلاقها بالإضافة إلى الميزات الأمنية والفنية الجديدة.



هل ستحصل أجهزة آيباد iPad على نظام iPadOS 17 ؟



وستتيح آبل نظام التشغيل iPadOS 17 للجيل السادس من أجهزة آيباد iPad الذي تم إصدارها في عام 2016، والأجهزة الأحدث التي تم إطلاقها عام 2022، وآخرها iPad بقياس شاشة 10.9 بوصة، أما كل الأجهزة التي لن تحصل على التحديث الجديد كل أجهزة الجيل الخامس والأقدم منها.

هل ستحصل أجهزة آيباد iPad mini على نظام iPadOS 17؟

وستحصل جميع طرز iPad mini المدعومة حاليًا على iPadOS 17 وهذا يعني أن أجهزة iPad mini التي تلقت تحديث iPadOS 16 ستكون مؤهلة أيضًا لنظام التشغيل iPad OS 17 هذا العام، وستطرح آبل التحديث لجهاز iPad mini من الجيل الخامس إصدار 2019 وطراز iPad Mini المحدث نسخة عام 2021.



هل ستحصل أجهزة آيباد iPad Air على نظام iPadOS 17؟

وكما هو الحال مع أجهزة iPad mini ، فإن جميع طرازات iPad Air التي حصلت على تحديث iPadOS 16 ستحصل على iPadOS 17، وهذا يعني أن الجيل الثالث من iPad Air طراز 2019 ، سيتلقى تحديثًا لـ iPadOS 17 ، جنبًا إلى جنب مع طراز 2020 و 2022 بمعالج M1.

هل ستحصل أجهزة آيباد iPad Pro على نظام iPadOS 17؟

وستقوم شركة آبل بإسقاط الجيل الأول من iPad Pro بشاشة 12.9 بوصة الذي تم إطلاقه عام 2015 مع iPadOS 17، أما بالنسبة إلى iPad Pro مع إتاحة التحديث لـ Apple iPad Pro قياس 12.9 بوصة من الجيل الثاني والأحدث، كما سيحصل كل من طرازي iPad Pro و iPad Pro 11 قياس 10.5 بوصة على iPadOS 17 .