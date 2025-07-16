جيش الاحتلال: قصفنا 160 هدفا للنظام السوري معظمها في السويداء

ذكر جيش الاحتلال، أنه قصف 160 هدفا للنظام السوري معظمها في السويداء، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، شهدت محافظة السويداء في جنوب سوريا اليوم تصعيداً غير مسبوق، مع دخول المعارك بين القوات الحكومية ومسلحين دروز مرحلة جديدة، بالتزامن مع قصف إسرائيلي متواصل استهدف مدينة السويداء ودمشق، وسط تحذيرات إسرائيلية للنظام السوري ومطالب بسحب قواته من المنطقة، في مشهد ينذر بتدويل الأزمة وتصاعد التدخلات الخارجية. وتعهدت الرئاسة السورية اليوم الأربعاء بمحاسبة من قالت إنهم ارتكبوا "انتهاكات" في السويداء.

وارتفعت حصيلة القتلى في محافظة السويداء إلى 248 شخصاً، منذ اندلاع المواجهات الأحد الماضي بين مسلحين دروز وآخرين من البدو السنة، إثر خلاف محلي تطور إلى معارك عنيفة بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأكد المرصد أن من بين القتلى 64 مسلحاً درزياً و28 مدنياً، بينهم 21 أُعدموا ميدانياً، مقابل 138 عنصراً من قوات النظام و18 مسلحاً بدوياً.