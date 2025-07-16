هيدي كرم تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة هيدي كرم، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة صيفية جذابة تكشف جمالها.

وظهرت هيدي كرم ، مرتديه فستان قصير باللون الازرق والابيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد هيدي كرم ، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الخوخي الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت هيدي كرم، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ونعرض لكم صور الفنانة هيدي كرم