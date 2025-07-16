مورينيو يمهد الطريق أمام الزمالك لضم صفقة دفاعية

أكد تقرير صحفي، أن البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فنربخشة التركي، قرر الاستغناء عن الدولي المصري عمر فايد، مدافع الفريق، خلال الصيف الحالي.

وبحسب صحيفة “kontraspor”، فإن فنربخشة قرر فسخ تعاقده مع الثنائي عمر فايد وإمري ديمير، بعد استبعادهما من معسكر الفريق بالبرتغال بناء على تعليمات المدرب جوزيه مورينيو.

وبحسب تقارير صحفية، فإن عمر فايد ضمن اهتمامات نادي الزمالك، لضمه هذا الصيف.

أحمد شريف رابع صفقات الزمالك

يذكر أن أعلن الزمالك أعلن أمس الثلاثاء عن التعاقد مع أحمد شريف مهاجم فريق فاركو لمدة خمسة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع أحمد شريف على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع مسؤولي نادي فاركو.

وكان الزمالك تعاقد من قبل مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو.