قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصادر: جهود مكثفة برعاية مصر وقطر مع المبعوث الأمريكي لوقف إطلاق النار بغزة
أهالي فتيات كفر السنابسة يشتركون لشراء قطعة أرض لبناء مدرسة على 20 قيراطا
مصادر: تفاؤل بشأن الجهود المصرية القطرية وقرب التوصل لوقف إطلاق النار بغزة
جيش الاحتلال: رئيس الأركان يأمر بتحويل عدد كبير من الطائرات نحو الجبهة السورية
ياسين مرعي: حققت حلم حياتي.. وتاريخ الأهلي يتحدث عن نفسه
مدبولي يتابع موقف تسليم الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعاصمة الادارية
جيش الاحتلال: قصفنا 160 هدفا للنظام السوري معظمها في السويداء
12 قرارا حكوميا جديدا.. ما الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم؟
مورينيو يمهد الطريق أمام الزمالك لضم صفقة دفاعية
تجديد التفويض الصادر لوزير التعليم العالي في مباشرة اختصاصات رئيس الوزراء
السويداء تحترق ... إسرائيل تقصف دمشق والدروز يستدعون الاحتلال
السويداء.. وفاة الشيخ مرهج شاهين بعد حلق شاربه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مورينيو يمهد الطريق أمام الزمالك لضم صفقة دفاعية

جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو

أكد تقرير صحفي، أن البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فنربخشة التركي، قرر الاستغناء عن الدولي المصري عمر فايد، مدافع الفريق، خلال الصيف الحالي.

وبحسب صحيفة “kontraspor”، فإن فنربخشة قرر فسخ تعاقده مع الثنائي  عمر فايد وإمري ديمير، بعد استبعادهما من معسكر الفريق بالبرتغال بناء على تعليمات المدرب جوزيه مورينيو.

وبحسب تقارير صحفية، فإن عمر فايد ضمن اهتمامات نادي الزمالك، لضمه هذا الصيف.

أحمد شريف رابع صفقات الزمالك

يذكر أن أعلن الزمالك أعلن أمس الثلاثاء عن التعاقد مع أحمد شريف مهاجم فريق فاركو لمدة خمسة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع أحمد شريف على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع مسؤولي نادي فاركو.

وكان الزمالك تعاقد من قبل مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو.

مورينيو فنربخشة الزمالك أحمد شريف فاركو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الإنترنت

10 جيجا مجانًا على باقتك.. كود تعويض الإنترنت WE وفودافون وأورنج واتصالات

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان.. كليوباترا بكام بعد الزيادة؟

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد قريباً..وبشرى سارة بشأن نسب النجاح

جثة صورة أرشيفية

بعد أيام من تلقي العلاج.. وفاة الطفلة الخامسة من أسرة ديرمواس بالمنيا

الإيجار القديم

ماذا لو لم يصدق الرئيس على قانون الإيجار القديم خلال 30 يوما من إصداره؟

الشيخ مرهج شاهين

السويداء.. وفاة الشيخ مرهج شاهين بعد حلق شاربه

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

سجائر كليوباترا

كليوباترا بكام النهارده؟.. أسعار سجائر الشرقية للدخان والمستوردة بعد تطبيق الزيادة

ترشيحاتنا

هاتف ريلمي

بمواصفات احترافية.. ريلمي تغزو الأسواق بهاتف Realme 15 5G

آيفون

أول هاتف آيفون قابل للطي قد يكون أرخص مما تتوقع

هاتف سامسونج

بمواصفات احترافية.. سامسونج تغزو الأسواق بسلسلة هواتف قابلة للطي

بالصور

أخبار السيارات| نيسان وجنرال موتورز تعليقان مصانعهم.. وخلل قاتل في سيارات لاندروفر

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

طريقة عمل أرز الحمام المحشي على الطريقة المصرية

طريقة عمل أرز الحمام محشي على الطريقة المصرية
طريقة عمل أرز الحمام محشي على الطريقة المصرية
طريقة عمل أرز الحمام محشي على الطريقة المصرية

نشرة المرأة والمنوعات| ريم سامي تستعرض رشاقتها بملابس البحر.. وتحذير من الإفراط في تناول الكركم

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

هيدي كرم تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

فيديو

سر وفاة أسمهان

اتولدت على البحر وماتت فيه.. القصة الكاملة لرحيل أسمهان في حادث غامض

عملية تخسيس السبب

التنمــ.ر المتهم الأول .. وفـ..اة “زوجة تيبو” خلال عملية إنقاص وزن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد