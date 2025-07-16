موقف مفاجئ يربك حسابات الزمالك قبل الموسم الجديد.. تفاصيل

شهد نادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية أزمة داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعد نشوب خلاف بين الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، والتونسي أحمد الجفالي، لاعب الفريق، عقب استبعاده من معسكر الفريق المقام حاليًا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبحسب مصادر داخل القلعة البيضاء، فإن اللاعب أبدى اعتراضه على قرار الاستبعاد، وهو ما تسبب في توتر داخل المعسكر، دفع المدير الرياضي للنادي جون إدوارد، للتدخل بشكل مباشر لمحاولة احتواء الموقف وتهدئة الأجواء بين الطرفين.

ويأتي استبعاد الجفالي في ظل اتجاه الجهاز الفني لتقليص عدد اللاعبين المتواجدين بالمعسكر، والتركيز على العناصر التي تم حسم موقفها بشكل نهائي من البقاء أو الرحيل، وسط أنباء تربطه بالخروج من الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتواصل إدارة الزمالك جهودها لضبط الأوضاع داخل الفريق، بالتنسيق مع المدير الفني فيريرا، الذي يسعى لوضع هيكل واضح للتشكيلة الأساسية قبل انطلاق الموسم الجديد.