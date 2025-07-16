مصادر: تفاؤل بشأن الجهود المصرية القطرية وقرب التوصل لوقف إطلاق النار بغزة

أكدت مصادر للقاهرة الإخبارية أنه هناك تفاؤل بشأن الجهود المصرية القطرية وقرب التوصل لحلول بشأن البنود الخلافية الأربعة من أجل وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وقالت مصادر للقاهرة الإخبارية: جهود مكثفة برعاية رئيس المخابرات العامة المصرية ورئيس الوزراء القطري مع المبعوث الأمريكي لوقف إطلاق النار بغزة.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

يعد ذلك استمرارًا لمخطط الإبادة الجماعية والتهجير والتجويع للفلسطينيين.

وبلغ عدد الشهداء 58,573 شهيـــدًا 139,607 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.