قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول تعليق من بيراميدز بعد هزيمة الأهلي في الدوري
هل يجوز تخصيص ليلة المولد النبوي بعبادة أو ذكر أو صلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
ترامب يُنهي مبكرًا حماية كامالا هاريس بعد تمديد سري من «بايدن»
مستلزمات المدارس بأسعار مُخفضة .. «الداخلية» تعلن خبرًا سارًا للمواطنين
«الغندور»: الإعلام الأهلاوي هاجمني بعد ما كشفت ضعف التحكيم بمباراة بيراميدز
سعر الدولار اليوم 31-8-2025
أسعار ومواصفات كيا سورينتو موديل 2025 في السعودية
دينا أبو الخير تحذر من مخاطر الرياء والشرك الخفي في الأعمال اليومية.. فيديو
استثمار في الإنسان وخدمة للمجتمع.. جامعة حلوان تطلق برنامجًا رائدًا لإدارة ورعاية المُسنين
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد
ياسر ريان: الزمالك أمامه فرصة ذهبية ضد دجلة لتوسيع فارق النقاط مع الأهلي
الأهلي يتفاوض مع مدرب الزمالك السابق لخلافة «ريبيرو» .. «الغندور» يكشف التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

دينا أبو الخير تحذر من مخاطر الرياء والشرك الخفي في الأعمال اليومية.. فيديو

دينا أبو الخير
دينا أبو الخير
هاني حسين

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، أن الشرك الخفي والرياء، من أخطر الأمور التي تهدد قبول الأعمال الصالحة أمام الله- عز وجل-، مشيرة إلى أن النبي- صلى الله عليه وسلم- حذر منها بشدة؛ لأنها قد تحبط العمل “مهما بدا عظيما”، وتؤثر على الثواب المرجو.

وأضافت دينا أبو الخير خلال تقديمها برنامج "وللنساء نصيب" والمذاع على قناة صدى البلد، أن الشرك نوعان: أكبر وأصغر، والشرك الأكبر هو ما يُخرج صاحبه من الملة، بينما الشرك الخفي أو الرياء، هو أن يؤدي الإنسان العمل؛ ليراه الناس، أو ليحصل على مدحهم، مؤكدة أن هذا النوع من الشرك يمكن أن يُبطِل العمل كله ويجعله بلا ثواب.

وأوضحت أبو الخير أن الإخلاص في العمل يكون بعمل القلوب والأقوال والأفعال لله وحده، دون النظر إلى البشر، وأنه من الضروري أن تكون النية صادقة ومخفيّة عن الجميع، فالدوام على الإخلاص؛ يمنع الرياء، ويضمن قبول الأعمال، بحسب حديث النبي- صلى الله عليه وسلم-: "أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر.. الرياء".

كما أكدت الداعية الإسلامية، أنه لتجنب الرياء؛ يجب أن يركز الإنسان على رضى الله- عز وجل- فقط، وألا يكون هدفه مدح الناس أو النظر إليهم، موضحة أن أي عمل يُؤدى لأجل الناس وليس لله؛ فإنه يُحسب رياء ويُحبط الأجر، بينما أي عمل خالص لله، حتى لو شاهده الناس وأشادوا به؛ يُثاب صاحبه ويكون قدوة للآخرين.

واختتمت دينا أبو الخير، حديثها، بالتأكيد على ضرورة تجديد النية باستمرار، والابتعاد عن الرياء والشرك الخفي في جميع الأعمال اليومية والعبادات، داعية الله أن يعفينا جميعاً من هذه المخاطر ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم.

دينا ابو الخير داعية داعية إسلامية اخبار التوك شو الرياء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة علا غانم وطليقها

القبض على رجل الأعمال طليق الفنانة عُلا غانم من منزله .. لهذا السبب

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالدرجات.. الكليات المتاحة وشروط القبول

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالنسبة المئوية.. الكليات المتاحة وشروط القبول

ريبيرو

إعلامي يكشف مفاجأة في الشرط الجزائي بعقد «ريبيرو» مع الأهلي

قطار مطروح

مطب هوائي.. مفاجأة مدوية عن سبب انقلاب عربات قطار مطروح

طليقة شاب تشوه وجه خطيبته قبل الزفاف

مأساة في مصر القديمة.. سيدة تعتدي على عروس طليقها وتشوّه وجهها قبل الزفاف بأيام

خوسيه ريبيرو

بعد الخسارة من بيراميدز.. اجتماع طارئ في الأهلي لحسم مصير ريبيرو

أحمد بدوي

«اتصالات النواب»: سيتم حل أزمة هواتف الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج قريبًا

ترشيحاتنا

الشكلمة

أشهى حلويات المولد النبوي .. طريقة عمل الشكلمة

حقيقة وفاة دونالد ترامب

أنباء وفاة دونالد ترامب تشعل السوشيال ميديا..وكلمة السر في هذا الدواء

ليلي أحمد زاهر

ليلى زاهر تنهار في أولى حلقات "هند".. وصدمة طلاق مفاجئ

بالصور

أشهى حلويات المولد النبوي .. طريقة عمل الشكلمة

الشكلمة
الشكلمة
الشكلمة

كتائب القسام تؤكد استشهاد الرجل الأول في قيادتها العسكرية |صور

قائد اركان المقاومة
قائد اركان المقاومة
قائد اركان المقاومة

كيفية التغلب على زيادة الوزن مع قصور الغدة الدرقية

كيفية تتغلب على زيادة الوزن مع قصور الغدة الدرقية؟
كيفية تتغلب على زيادة الوزن مع قصور الغدة الدرقية؟
كيفية تتغلب على زيادة الوزن مع قصور الغدة الدرقية؟

روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار

روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار
روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار
روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار

فيديو

إسراء عروسه حلوان

مكنتش بتعمل فيلر .. شقيق إسراء عروس حلوان يكشف مفاجآت في وفاتها

علياء قمرون

بتكسب 10 آلاف جنيه من بيع المناديل .. أقوال صادمة من علياء قمرون أمام النيابة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

المزيد