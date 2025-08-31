دينا أبو الخير تحذر من مخاطر الرياء والشرك الخفي في الأعمال اليومية.. فيديو

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، أن الشرك الخفي والرياء، من أخطر الأمور التي تهدد قبول الأعمال الصالحة أمام الله- عز وجل-، مشيرة إلى أن النبي- صلى الله عليه وسلم- حذر منها بشدة؛ لأنها قد تحبط العمل “مهما بدا عظيما”، وتؤثر على الثواب المرجو.

وأضافت دينا أبو الخير خلال تقديمها برنامج "وللنساء نصيب" والمذاع على قناة صدى البلد، أن الشرك نوعان: أكبر وأصغر، والشرك الأكبر هو ما يُخرج صاحبه من الملة، بينما الشرك الخفي أو الرياء، هو أن يؤدي الإنسان العمل؛ ليراه الناس، أو ليحصل على مدحهم، مؤكدة أن هذا النوع من الشرك يمكن أن يُبطِل العمل كله ويجعله بلا ثواب.

وأوضحت أبو الخير أن الإخلاص في العمل يكون بعمل القلوب والأقوال والأفعال لله وحده، دون النظر إلى البشر، وأنه من الضروري أن تكون النية صادقة ومخفيّة عن الجميع، فالدوام على الإخلاص؛ يمنع الرياء، ويضمن قبول الأعمال، بحسب حديث النبي- صلى الله عليه وسلم-: "أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر.. الرياء".

كما أكدت الداعية الإسلامية، أنه لتجنب الرياء؛ يجب أن يركز الإنسان على رضى الله- عز وجل- فقط، وألا يكون هدفه مدح الناس أو النظر إليهم، موضحة أن أي عمل يُؤدى لأجل الناس وليس لله؛ فإنه يُحسب رياء ويُحبط الأجر، بينما أي عمل خالص لله، حتى لو شاهده الناس وأشادوا به؛ يُثاب صاحبه ويكون قدوة للآخرين.

واختتمت دينا أبو الخير، حديثها، بالتأكيد على ضرورة تجديد النية باستمرار، والابتعاد عن الرياء والشرك الخفي في جميع الأعمال اليومية والعبادات، داعية الله أن يعفينا جميعاً من هذه المخاطر ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم.