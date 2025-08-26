دينا أبو الخير: بخل الزوج يهدد استقرار الأسرة والمجتمع ويعد من الكبائر

أوضحت الداعية الإسلامية الدكتورة دينا أبو الخير أن صفة البخل تُعد من أخطر الصفات التي تؤثر سلبًا على الأفراد والمجتمعات، مؤكدة أنها ليست مجرد عيب أخلاقي بل من الكبائر التي تعرّض صاحبها للوعيد في الدنيا والآخرة.

وخلال حديث تليفزيوني، شددت على أن البخل لا يقتصر على المال فقط، بل يشمل المشاعر والكلمات والنصح، مما يعكس شخصية غير قادرة على أداء حقوق الآخرين في مختلف جوانب الحياة الأسرية والاجتماعية.

وأضافت أن امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته وأبنائه رغم قدرته المادية يُعتبر مخالفة صريحة لما أمر به الشرع، ويؤدي إلى اضطرابات أسرية ومشكلات اجتماعية قد تنعكس نفسيًا على جميع الأطراف.

وأشارت إلى أن هذه السلوكيات تضعف الروابط بين الزوجين، خصوصًا في زمن تتأثر فيه العلاقات بضغوط اقتصادية ومظاهر اجتماعية متسارعة.

كما لفتت إلى أن الإسلام منح المرأة حقوقًا مالية واضحة، واستشهدت بحديث النبي مع هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان حين اشتكت من شح زوجها، فقال لها: "خذي ما يكفيك بالمعروف"، معتبرة ذلك دليلاً على جواز أخذ الزوجة ما تحتاجه في حالة البخل الشديد.

ونصحت دينا أبو الخير بضرورة معالجة هذه المشكلة بالحوار والرفق، والابتعاد عن التصعيد القضائي إلا عند تعذر الإصلاح، مؤكدة أن المشاركة بين الزوجين في إدارة النفقات أساس لحياة مستقرة ومتوازنة.