انتصار تكشف لصدى البلد كواليس و أسرار شخصيتها في مسلسل ولد بنت شايب
أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 26-8-2025
رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين محمد صبري نائبًا لرئيس البورصة المصرية
تبدأ من 500 ألف جنيه.. اركب سيارة فرنسية كاملة أوتوماتيك | سوق المستعمل
أدعية الفجر المستجابة كما وردت عن النبي.. داوم على قراءتها
بسبب حرب غزة.. صندوق الثروة النرويجي يقرر التخارج من مجموعات مصرفية إسرائيلية
طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي لتشغيل النت
خبير: مشروعات النقل والتنمية العمرانية تدعم الاقتصاد
حبس المتهم بقتل زوجته وطعن ابنته في المرج
ما هي سنة النبي بعد صلاة الفجر؟.. 7 عبادات لا تفوت ثوابها
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26-8-2025.. كم وصل عيار 21؟
من تشخيص خاطئ إلى جراحة بألمانيا.. القصة الكاملة لأزمة أنغام الصحية
حكم الانفصال عن الزوج لأنه عقيم وأنا تريد الإنجاب؟.. أمين الفتوى يجيب

حكم الانفصال عن الزوج لأنه عقيم والزوجة تريد الإنجاب
حكم الانفصال عن الزوج لأنه عقيم والزوجة تريد الإنجاب
شيماء جمال

ما حكم الانفصال عن زوجي لأنه عقيم وأنا أريد الإنجاب؟ سؤال ورد الى الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.


وقال فى إجابته عن السؤال: إنه ليس هناك حرج في الدين فإذا كان الزوج يستطيع المعاشرة الزوجية، ولكن لا يستطيع الإنجاب فليس هناك سببا للطلاق حقيقة، لأن الإنجاب هبة من عند الله، حيث قال- سبحانه وتعالى-: "يهب لمن يَشاء إناثًا ويهب لمن يَشاء الذُّكُور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجْعَل من يَشاء عقيما إنَّه عليم قدير".


ونوه أن الله أوجد هذا التدرج؛ لكى نحمده، فعندما يهب -سبحانه- لشخص، إناثا؛ نجده غير راض، لأنه أنجب بنات فقط، وعندما يهب الذكور فقط فنجد أيضا الإنسان غير راض لإنجابه ذكور فقط، أو يهب بكرمه ذكرانا وإناثا، ولكن على الثلاثة أن ينتبهوا إلى أنه لو كان هناك شيء في هذا الأمر ينغص عليهم حياتهم؛ فعليهم أن يحمدوا الله، لأن الله خلق غيرهم عقيما.


ولفت إلى أن الإنجاب في حد ذاته ليس عيبا لا في الزوج ولا الزوجة، أما إن كان عدم الإنجاب يسبب ضيقا نفسيا شديدا لأحد الزوجين ولا يستطيع الاستمرار مع هذا الضيق الشديد الذي قد يكون مؤلما له، وبسببه لا يستطيع إقامة حدود الله مع الزوج الآخر، وأصبح شيئا منغصا لحياتهما ولا سبيل للخروج منه إلا بالطلاق؛ ففي هذه الحالة لا مانع من الطلاق، للمحافظة على الصورة الإنسانية لكليهما، ويغنى الله كلا من سعته.

هل يجوز الطلاق على الورق والزواج عرفي من أجل المعاش؟

قال الدكتور حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المعاش الذي تتحايل بعض النساء للحصول عليه بعد الطلاق الصوري من أزواجهن؛ لا يكون مالًا حلالًا، لأنه قائم على الغش والتلاعب بالشرع والقانون.

وأوضح اليداك، خلال تصريح، أن المعاش في أصله يُصرف للورثة المستحقين وفق شروط وضوابط محددة؛ بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية ورعاية من لا عائل لهم، كالمطلقة أو الأرملة التي تحتاج إلى النفقة.

وأشار إلى أن بعض النساء يقمن بالطلاق صوريًا من أزواجهن ثم يعقدن زواجًا عرفيًا خفيًا بغرض الحصول على معاش الوالد، معتبرًا أن هذا السلوك تحايل صريح ومحرم شرعًا، والمال الناتج عنه غير جائز.

ونصح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كل من تفكر في اتباع هذا الطريق أن تتقي الله عز وجل، وألا تعرض نفسها لأكل الحرام، مؤكدًا أن القليل من المال الحلال خير عند الله من الكثير الممزوج بالباطل.

