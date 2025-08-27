داعية إسلامية: الدعاء بأسماء الله الحسنى طريق للقرب من المولى عز وجل

قالت الداعية الإسلامية دينا أبو الخير، إن أسماء الله الحسنى تُعد طريقًا ميسرًا وسريعًا للوصول إلى القرب من الله تعالى، مشيرة إلى أن معرفة العبد لربه بأسمائه وصفاته تزيده إيمانًا ويقينًا.

وأضافت أبو الخير، خلال برنامج «وللنساء نصيب» على قناة صدى البلد، أن من أحب الله من خلال معرفته بأسمائه وصفاته أحبه الله لا محالة، مستشهدة بقول العلماء: «من عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه».

وأكدت أن هذا المعنى يُعزز قوة العقيدة ويرسخ الإيمان بالله، وهو الركن الأول من أركان الإيمان، موضحة أن أسماء الله الحسنى تفتح للإنسان آفاقًا واسعة من الطمأنينة والسكينة، وتربطه بعظمة الخالق سبحانه وتعالى.



وأشارت إلى أن حكمة إخفاء اسم الله الأعظم هو أن رب العالمين أراد من عباده الصالحين أن يجتهدوا في تحصيل بركات هذا الاسم.

