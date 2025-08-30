مطب هوائي.. مفاجأة مدوية عن سبب انقلاب عربات قطار مطروح

كشف أيمن عبد الرحمن مراسل موقع صدى البلد في مرسى مطروح، تفاصيل حادث انقلاب قطار مطروح والذي أسفر عن سقوط وفيات ومصابين.



وقال أيمن عبد الرحمن في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" شهود عيان أكدوا تعرض القطار لمطب هوائي مما أدى إلى انفصال عربات من القطار مما أدى لانقلاب عربات القطار".

وتابع أيمن عبد الرحمن :" شهود العيان أكدوا انفصال الجرار والعربة رقم 1 و 2 عن باقي القطار مما أدى لانقلاب العربة رقم 3 و 4 وخروجها عن القضبان ".

وأكمل أيمن عبد الرحمن :" أكبر عدد من المصابين والوفيات في العربات 3 و 4 ".



ولفت أيمن عبد الرحمن :" وزير النقل ومحافظ مطروح تفقدوا مكان الحادث وتابعو عملية إعادة خط السكك الحديد مرة أخرى وتصليح قضبان السكك الحديد “، مضيفا:” ضبان السكك الحديدة تضررت بشكل كامل نتيجة انقلاب عربات قطار مطروح".

