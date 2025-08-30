أحمد موسى: الفريق كامل الوزير وجه بتوفير 14 أتوبيسا لنقل ركاب قطار مطروح

علق الإعلامي أحمد موسى، على حادث انقلاب قطار مطروح والذي أسفر عن سقوط وفيات ومصابين.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الفريق كامل الوزير وجه بتوفير 14 أتوبيس لنقل ركاب قطار مطروح إلي القاهرة والإسكندرية".

وأضاف : الفريق كامل الوزير وجه بمحاسبة كل من تهاون وتسبب في حادث انقلاب قطار مطروح والفصل الفوري لمن يثبت إدانته ".

وتابع موسى :" أقدم التعازي لضحايا حادث انقلاب قطار مطروح والشفاء للمصابين.. ومنطقة فوكة تكرر فيها الحوادث ومش اول مرة تحصل فيها حادثة والحادث اليوم صعب ".