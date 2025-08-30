أحمد موسى عن انقلاب قطار مطروح: المنطقة دي مش أول مرة يحصل فيها حادث

علق الإعلامي أحمد موسى، على حادث انقلاب قطار مطروح والذي أسفر عن سقوط وفيات ومصابين.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أقدم التعازي لضحايا حادث انقلاب قطار مطروح والشفاء للمصابين ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" القطار كان جاي من مطروح متجه على القاهرة وعند منطقة فوكة حدث انقلاب القطار ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" منطقة فوكة تكرر فيها الحوادث ومش اول مرة تحصل فيها حادثة، و7 عربات اليوم خرجت عن القضبان وأصيب حوالي 100 مواطن ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الأسر كانت راجعة من إجازة في مطروح، مضيفا:" الحادث صعب جدا وهناك حوالي 94 مصابا ".

