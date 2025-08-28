قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواطن بالبربا : «بنشرب من المجاري» .. ومحافظ سوهاج يرد: «المياه حلوة أهي.. أنا شربت قدامك» |شاهد
أنغام تبكي في رسالة صوتية بعد تعرضها لوعكة صحية: مريت بمحنة صعبة.. والأرصاد تُحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق| حدث ليلًا
هل يجوز لزوجتي الجلوس أمام أعمامها كاشفة شعرها وذراعيها؟.. الإفتاء تجيب
أردوغان: قتلة الفلسطينيين سيحاسبون.. وتركيا تدخل مرحلة جديدة مع "القبة الفولاذية"
أخبار التوك شو| تحذير عاجل من أحمد موسى.. متحدث الصحة: انتبهوا للفيروسات التنفسية
ترقبوا نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس عبر هذا الرابط
سعر الذهب في مصر يوم الخميس
أبرز مباريات اليوم الخميس 28-8-2025 والقنوات الناقلة
عودة الإيجار التمليكي رسميًا.. الحكومة تزف بشرى سارة لهذه الفئات
هل النبي محمد أول خلق الله؟.. علي جمعة: لـ5 أسباب بالأدلة
مفاجأة.. تعرف على سبب تراجع أسعار السيارات الزيرو والمستعملة
الرئيس الأرجنتيني ينجو من هجوم بالحجارة خلال تجمّع انتخابي قرب بوينوس أيرس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| تحذير عاجل من أحمد موسى.. متحدث الصحة: انتبهوا للفيروسات التنفسية

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
إسراء صبري

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:



حلم منذ 25 عاما.. الزمالك يستعرض المستندات الرسمية الخاصة بموافقات أرض أكتوبر

قال كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، إن نادي الزمالك قدم تظلما لوزارة الإسكان، والتظلم مرفق به كافة الأوراق الخاصة التي تؤيد صحة موقف النادي، ويتم حاليا بحثه.



وزارة البترول: الاكتشاف الجديد يعزز توافر الطاقة ويفتح آفاقًا استثمارية

أكدت المتحدثة باسم وزارة البترول عبير الشربيني، أن أي إضافة إنتاجية في قطاع البترول والغاز تنعكس مباشرة على المواطنين، حيث يسهم الغاز في توافر أسطوانات البوتاجاز، بينما ينعكس إنتاج البترول على توفير البنزين ووقود السيارات.



تحذير عاجل من أحمد موسى بشأن موجات التهجير غير الشرعية .. شاهد

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن المجتمع الدولي يجب أن يدرك حجم التهديد الذي يمثله احتمال حدوث موجات تهجير جماعي غير شرعية قد تصل إلى الملايين، محذرًا من تحميل مصر وحدها مسؤولية استقبال اللاجئين الفارين من مناطق النزاع.



بسبب تغير الفصول.. متحدث الصحة: احذروا الفيروسات التنفسية من أغسطس حتى مارس


قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن أعراضا مثل تكسير الجسم، آلام العظام، الجيوب الأنفية، والصداع التي يشعر بها البعض خلال هذه الأيامرئيس الوزراء: إضافة مادة الذكاء الاصطناعي للصف الأول الثانوي


أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيكون سيتم إضافة مادة الذكاء الإصطناعي لدراستها في المدارس خاصة للصف الأول الثانوي، مشيرا إلى أن ذلك يعكس إهتمام الدولة بتعزيز المهارات الرقمية.



استجابة لصدى البلد.. رئيس الوزراء يوجه محافظ القاهرة بتوفير مساحات خضراء للمواطنين


رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على سؤال صحفي صدى البلد الخاص بالمناطق الخضراء في القاهرة، قائلا، سيكون هناك توجيه فوري لمحافظ القاهرة لمتابعة تطوير الحدائق من المعادي وحتى حلوان، وذلك لتوفير المساحات الخضراء المواطنين.



أحمد موسى لـ أحمد عبد القادر «ميدو»: من يقف إلى جانب بلده يستحق التقدير |فيديو


هنّأ الإعلامي أحمد موسى، أحمد عبد القادر "ميدو"، بعد الإفراج عنه عقب فترة اعتقال تعسفي في بريطانيا، مشيراً إلى أنه تواصل معه فور خروجه.



التحالف الوطني للعمل الأهلي يرسل 67 ألف طن مساعدات إنسانية لغزة خلال عامين


قال هاني عبد الفتاح، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إن التحالف قدم أكثر من 67 ألف طن من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة منذ بداية العدوان في أكتوبر 2023.


 

طارق الشناوي: شيرين تواجه عدوها الداخلي وهو المسيطر على حياتها الآن


أكد الناقد الفني طارق الشناوي أن الفنانة شيرين عبد الوهاب ما زالت تعيش صراعًا مع ما وصفته سابقًا بـ"العدو الداخلي"، معتبرًا أنه يشكل تهديدًا أكبر لمسيرتها الفنية والإنسانية من أي عدو خارجي.طارق الشناوي: أنغام فنانة واعية تختار كلماتها بعناية وتعرف أهدافها جيدًا |فيديو


أكد الناقد الفني طارق الشناوي أن الفنانة أنغام تتميز بوعيها الفني منذ بداياتها، حيث وضعت لنفسها أهدافًا واضحة تسير نحوها بثبات.
 

الزمالك وزارة البترول أحمد موسى الصحة رئيس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل إجراء الجراحة للطفلة

أجرم بحق صغيرة.. الأطباء تحقق مع استشاري سمنة بعد عملية تدبيس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

المتعة الحرام

وكر للرذيلة تحت لافتة نادي صحي.. القصة الكاملة لسقوط إمبراطورية المتعة الحرام في قلب الإسكندرية

بيراميدز

أزمة الحكم الإسباني تتطور.. بيراميدز يدرس الانسحاب أمام الأهلي

صورة ارشيفية

بعد تحذير الأرصاد.. إغلاق شواطئ القطاع الغربي بالإسكندرية غدًا

حالة الطقس غداً الخميس

أغسطس بيودع.. حالة الطقس غدا الخميس

عروس حلوان

قرار عاجل بشأن صاحب مركز تجميل تسبب في وفاة عروس حلوان

الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي

"الناس فاهمة غلط".. خبير تربوي يصحح 6 مفاهيم مغلوطة عن البكالوريا المصرية

ترشيحاتنا

فيريرا

فيريرا ليس راضيًا عن أداء الزمالك أمام فاركو.. ويشيد بمستوى "شيكو بانزا"

عمر فرج

الغندور: فيريرا يخطر جون إدوارد بعدم حاجته لعمر فرج

بيراميدز

بيراميدز يتحرك لخطف نجم الزمالك بعد ازمته مع جون ادواردو

بالصور

كنوز صغيرة في بذور السمسم .. تعرف عليها

كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها
كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها
كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها

أضرار كثيرة.. هل يمكن إجراء عملية تكميم المعدة للأطفال؟

اضرار تكميم المعدة على الاطفال
اضرار تكميم المعدة على الاطفال
اضرار تكميم المعدة على الاطفال

مكمل غذائي رائع.. تعرف على فوائد صفار البيض للأطفال

تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..
تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..
تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..

قبل دخول المدارس.. أفكار للانش بوكس

قبل دخول المدارس.. افكار للانش بوكس
قبل دخول المدارس.. افكار للانش بوكس
قبل دخول المدارس.. افكار للانش بوكس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد