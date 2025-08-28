أخبار التوك شو| تحذير عاجل من أحمد موسى.. متحدث الصحة: انتبهوا للفيروسات التنفسية

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:





حلم منذ 25 عاما.. الزمالك يستعرض المستندات الرسمية الخاصة بموافقات أرض أكتوبر



قال كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، إن نادي الزمالك قدم تظلما لوزارة الإسكان، والتظلم مرفق به كافة الأوراق الخاصة التي تؤيد صحة موقف النادي، ويتم حاليا بحثه.





وزارة البترول: الاكتشاف الجديد يعزز توافر الطاقة ويفتح آفاقًا استثمارية



أكدت المتحدثة باسم وزارة البترول عبير الشربيني، أن أي إضافة إنتاجية في قطاع البترول والغاز تنعكس مباشرة على المواطنين، حيث يسهم الغاز في توافر أسطوانات البوتاجاز، بينما ينعكس إنتاج البترول على توفير البنزين ووقود السيارات.





تحذير عاجل من أحمد موسى بشأن موجات التهجير غير الشرعية .. شاهد



أكد الإعلامي أحمد موسى، أن المجتمع الدولي يجب أن يدرك حجم التهديد الذي يمثله احتمال حدوث موجات تهجير جماعي غير شرعية قد تصل إلى الملايين، محذرًا من تحميل مصر وحدها مسؤولية استقبال اللاجئين الفارين من مناطق النزاع.





بسبب تغير الفصول.. متحدث الصحة: احذروا الفيروسات التنفسية من أغسطس حتى مارس



قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن أعراضا مثل تكسير الجسم، آلام العظام، الجيوب الأنفية، والصداع التي يشعر بها البعض خلال هذه الأيامرئيس الوزراء: إضافة مادة الذكاء الاصطناعي للصف الأول الثانوي



أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيكون سيتم إضافة مادة الذكاء الإصطناعي لدراستها في المدارس خاصة للصف الأول الثانوي، مشيرا إلى أن ذلك يعكس إهتمام الدولة بتعزيز المهارات الرقمية.





استجابة لصدى البلد.. رئيس الوزراء يوجه محافظ القاهرة بتوفير مساحات خضراء للمواطنين



رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على سؤال صحفي صدى البلد الخاص بالمناطق الخضراء في القاهرة، قائلا، سيكون هناك توجيه فوري لمحافظ القاهرة لمتابعة تطوير الحدائق من المعادي وحتى حلوان، وذلك لتوفير المساحات الخضراء المواطنين.





أحمد موسى لـ أحمد عبد القادر «ميدو»: من يقف إلى جانب بلده يستحق التقدير |فيديو



هنّأ الإعلامي أحمد موسى، أحمد عبد القادر "ميدو"، بعد الإفراج عنه عقب فترة اعتقال تعسفي في بريطانيا، مشيراً إلى أنه تواصل معه فور خروجه.





التحالف الوطني للعمل الأهلي يرسل 67 ألف طن مساعدات إنسانية لغزة خلال عامين



قال هاني عبد الفتاح، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إن التحالف قدم أكثر من 67 ألف طن من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة منذ بداية العدوان في أكتوبر 2023.





طارق الشناوي: شيرين تواجه عدوها الداخلي وهو المسيطر على حياتها الآن



أكد الناقد الفني طارق الشناوي أن الفنانة شيرين عبد الوهاب ما زالت تعيش صراعًا مع ما وصفته سابقًا بـ"العدو الداخلي"، معتبرًا أنه يشكل تهديدًا أكبر لمسيرتها الفنية والإنسانية من أي عدو خارجي.طارق الشناوي: أنغام فنانة واعية تختار كلماتها بعناية وتعرف أهدافها جيدًا |فيديو



أكد الناقد الفني طارق الشناوي أن الفنانة أنغام تتميز بوعيها الفني منذ بداياتها، حيث وضعت لنفسها أهدافًا واضحة تسير نحوها بثبات.

