وزارة البترول: الاكتشاف الجديد يعزز توافر الطاقة ويفتح آفاقًا استثمارية

أكدت المتحدثة باسم وزارة البترول عبير الشربيني، أن أي إضافة إنتاجية في قطاع البترول والغاز تنعكس مباشرة على المواطنين، حيث يساهم الغاز في توافر أسطوانات البوتاجاز، بينما ينعكس إنتاج البترول على توفير البنزين ووقود السيارات.



وأوضحت خلال خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة “صدى البلد”، أن البئر في منطقة امتياز مليحة هو أول بئر يُحفر بشكل أفقي لاستخراج كميات كبيرة من الغاز والبترول.



وأضافت أن شركة إيني تُعد من أكبر المستثمرين في الصحراء الغربية، مشيرة إلى أن النجاحات الأخيرة شجعت العديد من الشركات العالمية على ضخ استثمارات جديدة في مصر، خصوصًا مع توافر احتياطيات واعدة في المنطقة.

ولفتت إلى أن الصحراء الغربية أصبحت منطقة جاذبة للاستثمار في مجال الطاقة، لافتة إلى أن الشركات العاملة لديها خطط لزيادة استثماراتها استنادًا إلى نجاح تجربة الحفر الأفقي.