طارق الشناوي: شيرين تواجه عدوها الداخلي وهو المسيطر على حياتها الآن

أكد الناقد الفني طارق الشناوي أن الفنانة شيرين عبد الوهاب ما زالت تعيش صراعًا مع ما وصفته سابقًا بـ"العدو الداخلي"، معتبرًا أنه يشكل تهديدًا أكبر لمسيرتها الفنية والإنسانية من أي عدو خارجي.



وقال الشناوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج تفاصيل على قناة صدى البلد 2، إن الجمهور دعم شيرين بقوة في أزمتها الأخيرة، وكان وفيًّا لها أثناء رحلة علاجها، مشيرًا إلى أن محبيها لم يخذلوها في مهرجان موازين بالمغرب، حيث صفقوا لها رغم ظهورها في البداية بـ"بلاي باك"، قبل أن تستعيد قوتها وتغني لايف مع جمهورها.



وأضاف أن شيرين فتحت الباب بنفسها أمام هذا "العدو الداخلي"، الذي سبق وأن وصفته بالشيطان الذي أسقطها في أزمات نفسية حادة، وقال: "فجأة وجدنا أنه أصبح يمتلك المفتاح.. واللي عايز يكلم شيرين لازم يتواصل معاه أولًا".



